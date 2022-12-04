En güzel cinsel organ yarışmasını kazanan kadının son yaptığı hareket hayranlarını sevindirdi - Son Dakika
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En güzel cinsel organ yarışmasını kazanan kadının son yaptığı hareket hayranlarını sevindirdi

04.12.2022 13:09
En güzel cinsel organ yarışmasını kazanan kadının son yaptığı hareket hayranlarını sevindirdi

Brezilya'da "En güzel cinsel organ" yarışmasını kazanan model Maite Sasdelli, bundan sonra özel fotoğraflarını hayranlarıyla paylaşacağını açıkladı. Genç kadının bu hareketi hayranlarında hem şaşkınlık hem de sevinçle karşılandı.

Brezilya'da kadınlar arasındaki en güzel cinsel organı belirlemek adına düzenlenen yarışmadan birincilikte çıkan Maite Sasdelli, ilginç bir hamleye imza attı.

En güzel cinsel organ yarışmasını kazanan kadının son yaptığı hareket hayranlarını sevindirdi

FOTOĞRAFLARINI HAYRANLARIYLA PAYLAŞACAK

Maite Sasdelli, açtığı hesapta bundan sonra cesur paylaşımlar yapacak. Genç kadın, kataloğundaki özel fotoğraflarını da hayranlarıyla paylaşacak.

En güzel cinsel organ yarışmasını kazanan kadının son yaptığı hareket hayranlarını sevindirdi

PARAYLA DA SATIN ALINABİLECEK

Genç kadının bu fotoğraflardan bazılarını parayla da satacağı öğrenildi. Genç kadın, "kolay para kazanıyorsun" şeklindeki iddialara ise sert çıktı. Maite Sasdelli fotoğraf çekimlerinin uzun zaman aldığını dile getirdi.

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Son Dakika Dünya En güzel cinsel organ yarışmasını kazanan kadının son yaptığı hareket hayranlarını sevindirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: En güzel cinsel organ yarışmasını kazanan kadının son yaptığı hareket hayranlarını sevindirdi - Son Dakika
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