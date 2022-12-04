Brezilya'da kadınlar arasındaki en güzel cinsel organı belirlemek adına düzenlenen yarışmadan birincilikte çıkan Maite Sasdelli, ilginç bir hamleye imza attı.
Maite Sasdelli, açtığı hesapta bundan sonra cesur paylaşımlar yapacak. Genç kadın, kataloğundaki özel fotoğraflarını da hayranlarıyla paylaşacak.
Genç kadının bu fotoğraflardan bazılarını parayla da satacağı öğrenildi. Genç kadın, "kolay para kazanıyorsun" şeklindeki iddialara ise sert çıktı. Maite Sasdelli fotoğraf çekimlerinin uzun zaman aldığını dile getirdi.
Son Dakika › Dünya › En güzel cinsel organ yarışmasını kazanan kadının son yaptığı hareket hayranlarını sevindirdi - Son Dakika