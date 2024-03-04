Brezilya'nın Mato Grosso eyaletindeki Brasnorte Belediye Başkanlığı Eğitim Departmanı'nda çalışan iki memur, iş yerinde cinsel ilişkiye girdi.
İkisinin evli olduğu belirtilen iş arkadaşları, cinsel ilişkilerini iş yerinin bilgisayarındaki kameraya kullanarak videoyu aldı.
Görüntülerin, başka bir çalışan tarafından internet üzerinden yayınlandı.
Belediye başkanlığı eğitim yetkilileri, çiftin eyleminden sonra birininanında işten çıkarıldığı, diğerinin ise disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.
İsmi sadece "E" olarak açıklanan ve disiplin kuruluna verilen kişinin ise işten atılma ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtildi.
Söz konusu memurların başka insanlarla evli olduğunu belirten medya kaynaklarına göre, kadının bir çoğunu bulunuyor.Erkeğin kayınpederinin, Brasnorte Belediye Başkanlığı'nda kadrolu bir profesör olarak çalışıyor.
Son Dakika › Dünya › Brezilya'da Belediye Çalışanları İş Yerinde Cinsel İlişkiye Girdi - Son Dakika
Bilecik İl Müftülüğüne bağlı Kayıboyu 7-10 Yaş Kur'an kursu öğrencileri, harçlıklarını 'Özgür Filistin'in yanındayız' yardım kampanyasına bağışladı. İl Müftüsü Ali Erhun, minik öğrencilerin Filistin'e destek olmak amacıyla kampanyaya katıldığını belirtti. Öğrenciler, kumbaralarını İl Müftü Yardımcısı Hatice Geçgelen ve İbrahim Özen'e teslim etti.
İsrail'in son 24 saatte Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 124 Filistinlinin hayatını kaybetmesi sonucu 7 Ekim'den bu yana toplam can kaybı sayısı 30 bin 534'e yükseldi. İsrail ordusu 150 gündür Gazze Şeridi'ne saldırmaya devam ediyor. Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne son 24 saatte düzenlediği 13 saldırıda 124 kişinin hayatını kaybettiği, 210 kişinin de yaralandığı bildirildi. Açıklamada, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 30 bin 534'e, yaralı sayısının ise 71 bin 920'ye yükseldiği belirtildi.
Haiti'de Başbakan Ariel Henry'nin istifasını isteyen çetelerin 2 cezaevine düzenlediği baskınlarda 12 kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 4 bin mahkum firar etti. Ülkede artan şiddet olayları nedeniyle 72 saatlik olağanüstü hal ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?