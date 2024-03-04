Brezilya'da Belediye Çalışanları İş Yerinde Cinsel İlişkiye Girdi - Son Dakika
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Brezilya'da Belediye Çalışanları İş Yerinde Cinsel İlişkiye Girdi

Brezilya\'da Belediye Çalışanları İş Yerinde Cinsel İlişkiye Girdi

Brezilya'nın Mato Grosso eyaletindeki Brasnorte Belediye Başkanlığı Eğitim Departmanı'nda çalışan iki memur, iş yerinde cinsel ilişkiye girerek büyük bir skandala neden oldu. İkisi de evli olan memurların ilişkilerini iş yerinin kamerasına kaydettikleri ve görüntülerin bir başka çalışan tarafından internete sızdırıldığı belirtildi. Olayın ardından memurlardan biri işten çıkarıldı, diğeri ise disiplin kuruluna sevk edildi.

04.03.2024 11:44  Güncelleme: 11:51
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Brezilya'nın Mato Grosso eyaletindeki Brasnorte Belediye Başkanlığı Eğitim Departmanı'nda çalışan iki memur, iş yerinde cinsel ilişkiye girdi.

İkisinin evli olduğu belirtilen iş arkadaşları, cinsel ilişkilerini iş yerinin bilgisayarındaki kameraya kullanarak videoyu aldı.

Görüntülerin, başka bir çalışan tarafından internet üzerinden yayınlandı.

Belediye başkanlığı eğitim yetkilileri, çiftin eyleminden sonra birininanında işten çıkarıldığı, diğerinin ise disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı.

İsmi sadece "E" olarak açıklanan ve disiplin kuruluna verilen kişinin ise işten atılma ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtildi.

Söz konusu memurların başka insanlarla evli olduğunu belirten medya kaynaklarına göre, kadının bir çoğunu bulunuyor.Erkeğin kayınpederinin, Brasnorte Belediye Başkanlığı'nda kadrolu bir profesör olarak çalışıyor.

Brezilya'da iki belediye memuru, iş yerinde ilişkiye girip ilişki anlarını iş yeri bilgisayarına kaydetti

Brezilya, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Brezilya'da Belediye Çalışanları İş Yerinde Cinsel İlişkiye Girdi - Son Dakika

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