Brezilya'da Dengue Salgını: Olağanüstü Hal İlan Edildi - Son Dakika
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Brezilya'da Dengue Salgını: Olağanüstü Hal İlan Edildi

Brezilya\'da Dengue Salgını: Olağanüstü Hal İlan Edildi

Brezilya'da birçok şehir, ölümcül bir virüsün 31 kişiyi öldürmesinin ardından olağanüstü hal ilan etti. Sao Paulo hükümetinin aldığı önlemler, her yüz bin kişi başına 300 vakadan fazla teşhis edilen hastalığın yayılmasını engellemeye yönelik adımlar olarak atıldı. Rio de Janeiro ve Santa Catarina da olağanüstü hal ilan etti. Sağlık yetkilileri, salgının kontrol altına alınması için acil önlemler alınacağını belirtti.

06.03.2024 10:26  Güncelleme: 10:33
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Brezilya'da birçok şehir, ölümcül bir virüsün 31 kişiyi öldürmesinin ardından olağanüstü hal ilan etti. Sao Paulo hükümetinin aldığı önlemler, her yüz bin kişi başına 300 vakadan fazla teşhis edilen hastalığın yayılmasını engellemeye yönelik adımlar olarak atıldı. Rio de Janeiro ve Santa Catarina da olağanüstü hal ilan etti.

Sao Paulo'da hastalıkları kontrol eden Regiane de Paula, "İzleme panelinin verileriyle çalıştık: Her yüz bin kişi başına 311 vaka tespit edildi. Dünya Sağlık Örgütü'nün doğrulanan vakalara dayanarak belirlediği tanıma göre bir salgın içindeyiz" dedi.

Sağlık yetkilisi Priscilla Perdicaris ise "Kararnameyle birlikte ne değişirse, biraz daha hızlı bir şekilde girişimlerde bulunabilir, insanları işe alabilir, bakım ağımızı artırabiliriz. Ve belediyeler, ilan ettikleri acil durumu gerekçe gösterebilir" dedi. Ayrıca sağlık bakanlığı, belirli hastanelerde ve sağlık birimlerinde bakımı genişletme planlarını açıkladı, ancak bunun ne zaman gerçekleşeceği henüz doğrulanmadı.

Hükümet, Sao Paulo'daki dengue ateşi türlerini yakından takip ediyor.

Bakanlık, başka 122 ölümü daha araştırdıklarını paylaştı. Şu ana kadar 138,259 vaka bildirildi, bunlardan 169'u çok ciddi. Başkentte, ne yazık ki hastalıktan iki kişi hayatını kaybetti ve diğer 29 ölüm incelenmektedir. Haber ajansı g1 Global'e göre 32,212 vaka bildirildi.

Sao Paulo Belediyesi, enfeksiyonların çoğunun 15 mahallede meydana geldiğini belirtti. Bu bölgeler, Kuzey, Güney, Doğu ve Batı bölgelerine yayılan bir dengue salgını yaşıyor.

"Kemik kırığı ateşi" olarak da bilinen dengue ateşi, kas spazmlarına neden olabilir ve bazı kötü yan etkilere sebep olabilir. Enfekte olan her 20 kişiden biri ciddi dengue geliştirir, bu da ölümcül olabilir.

Brezilya, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Brezilya'da Dengue Salgını: Olağanüstü Hal İlan Edildi - Son Dakika

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