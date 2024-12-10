Brezilya Devlet Başkanı Lula, Beyin Kanaması Geçirdi

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Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın beyin kanaması nedeniyle ameliyat olduğu açıklandı.

Sao Paulo'daki Suriye- Lübnan Hastanesi tarafından yapılan açıklamada, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın bir ev kazası sonucunda geçirdiği beyin kanaması nedeniyle ameliyat olduğu belirtildi. Açıklamada, ameliyatın komplikasyonsuz geçtiği ve Lula'nın yoğun bakım ünitesinde gözetim altında olduğu bildirildi.