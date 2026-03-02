Bu da suyun öte yanındaki savaş! Biri koca uçaksavarı sırtladı, diğeri ateş açtı - Son Dakika
Bu da suyun öte yanındaki savaş! Biri koca uçaksavarı sırtladı, diğeri ateş açtı

Bu da suyun öte yanındaki savaş! Biri koca uçaksavarı sırtladı, diğeri ateş açtı
02.03.2026 23:36
Bu da suyun öte yanındaki savaş! Biri koca uçaksavarı sırtladı, diğeri ateş açtı
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından Orta Doğu'daki gerilim sürerken Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmalar da tırmanıyor. İki ülke arasında sınır kabul edilen Durand Hattı'nda bilanço ağırlaşırken, ağır bir uçaksavarı sırtlayarak savaş uçaklarına ateş açan Taliban mensubunun görüntüleri sınır hattındaki savaşın şiddetini gözler önüne serdi.

Tüm dünya ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından gözünü Orta Doğu'ya çevirmişken, Pakistan ile Afganistan arasındaki savaş da bir yandan devam ediyor.

BİLANÇO HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

İki ülke arasında sınır kabul edilen Durand Hattı boyunca gerçekleşen karşılıklı saldırılarda bilanço ise her geçen gün artıyor. Kabil yönetimi, perşembe gününden bu yana süren çatışmalarda 55 sivilin öldüğünü, 69 kişinin yaralandığını duyurdu. Pakistan ise hava saldırıları ve çatışmalarda 415 Taliban gücünün öldürüldüğünü savundu ve sivillerin hedef alınmadığını bildirdi.

KOCA UÇAKSAVARI SIRTLADI

Öte yandan bölgeden gelen görüntüler ise savaşın boyutunu gözler önüne serdi. Pakistan savaş uçaklarını düşürmeye çalışan bir Taliban mensubunun ağır bir uçaksavarı sırtladığı, bir diğerinin ise hiç tereddüt etmeden havaya ateş açtığı anlar kameralara yansıdı. Sıra dışı hava savunma girişimi, sınır hattındaki çatışmaların ne denli sert geçtiğini bir kez daha ortaya koydu.

Son Dakika Dünya Bu da suyun öte yanındaki savaş! Biri koca uçaksavarı sırtladı, diğeri ateş açtı

SON DAKİKA: Bu da suyun öte yanındaki savaş! Biri koca uçaksavarı sırtladı, diğeri ateş açtı - Son Dakika
