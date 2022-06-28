Bulgaristan, casusluk yaptıkları gerekçesiyle 70 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı - Son Dakika
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Bulgaristan, casusluk yaptıkları gerekçesiyle 70 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

28.06.2022 20:41

Bulgaristan, casusluk yaptıkları gerekçesiyle Rusya'nın Sofya Büyükelçiliği'nde görevli 70 diplomatı sınır dışı edeceğini açıkladı. Her biri yabancı menfaatlerin lehine çalışan 70 Rus diplomatı memleketlerine geri yollayacaklarını ifade eden Petkov, "Bu kişilerin büyük bir bölümü başka bilgi toplama servisleri için çalışırken, diplomatik zırhını sadece 'paravan olarak' kullanmıştır." dedi.

Bulgaristan'da parlamentodan güvenoyu alamayan Başbakan Kiril Petkov, kabinesinin istifa dilekçesini Cumhurbaşkanlığı'na sundu. Ülkede yeni kabine arayışları sürerken Petkov'dan Rusya ve Bulgaristan arasındaki ilişkilerin gerilmesine yol açacak bir açıklama geldi.

"TAVRIMIZ RUSYA HALKINA KARŞI DEĞİLDİR"

Her biri yabancı menfaatlerin lehine çalışan 70 Rus diplomatı memleketlerine geri yollayacaklarını ifade eden Petkov, "Bu kişilerin büyük bir bölümü başka bilgi toplama servisleri için çalışırken, diplomatik zırhını sadece 'paravan olarak' kullanmıştır. Yabancı ülkelerin hükümetlerinin bizim iç işlerimize karışmaya teşebbüste bulunduklarında biz de karşı tavrımızı net koyarız. Tavrımız Rusya halkına karşı bir tutum değildir." dedi.

İKİ ÜLKE ARASINDAKİ İLİŞKİLER GERİLDİ

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşın başından bu yana Bulgaristan-Rusya ilişkileri donma noktasına gelmişti. Rusya Büyükelçisi Eleonora Mitrofanova, Osmanlı-Rus savaşının sonu ve Bulgaristan'ın bağımsızlığının 144. yıl dönümünün kutlandığı 3 Mart Ulusal Bayramı'nda, Bulgaristan'ın Osmanlı'dan egemenlik mücadelesini Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşa benzetmişti. Ardından Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, Mitrofanova'ya istenmeyen kişi ilan edilen bazı diplomatların listesini içeren bir nota takdim etmişti.

DAHA ÖNCE DE 10'DAN FAZLA DİPLOMAT SINIR DIŞI EDİLMİŞTİ

Rusya Federasyonu'nun Bulgaristan'da güçlü bir lobiye sahip olmasına rağmen, Bulgaristan 2021'den bu yana ülkede "casusluk yaptıkları gerekçesiyle" 10'u aşkın Rus diplomatı sınır dışı etmişti. Başbakan Kiril Petkov nisanda gazetecilere yaptığı açıklamada Moskova'da Bulgar diplomatların sayısı 10'un altına düşerken, Moskova'nın Sofya'da en az 114 diplomat bulundurduğunu söylemişti. Bulgar basını Rusya'nın büyükelçiliğindeki diplomat sayısının yarıya indirilmesi öngörülen bu hamlenin sonrası iki ülke arasındaki ilişkilerin felce uğraması beklendiğini öne sürdü.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Bulgaristan, casusluk yaptıkları gerekçesiyle 70 Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı - Son Dakika

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