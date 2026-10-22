Bulgaristan cumhurbaşkanlığı seçimi: Yotova ile Gyurov yarışında Karadeniz gölgesi

DW'nin aktardığına göre, Bulgaristan 25 Ekim Pazar günü cumhurbaşkanını seçmek için sandık başına gidiyor. İlk turda kimse yeterli oyu alamazsa ikinci tur 1 Kasım'da yapılacak. Oy pusulasında 27 aday bulunsa da yarış, görevdeki Cumhurbaşkanı İliana Yotova ile muhalefet partilerinin desteklediği eski geçici hükümet Başbakanı Andrey Gyurov arasında geçiyor.

Yotova, iki dönem boyunca eski Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in yardımcılığını yaptı ve şu anda Başbakan olan Radev'in desteğini alıyor. Radev'in partisi nisandaki genel seçimde ezici bir zafer kazanarak Bulgaristan'da yaklaşık 30 yıldır ilk kez tek başına çoğunluğu elde etmişti. Bu nedenle seçim, hükümet için ilk güven sınavı olarak görülüyor.

Bulgaristan'da cumhurbaşkanının yetkileri büyük ölçüde sembolik olsa da cumhurbaşkanı ülkeyi uluslararası alanda temsil ediyor, silahlı kuvvetlerin başkomutanı sayılıyor, geçici hükümetleri atıyor ve yasaları veto edebiliyor. Gyurov, DW'ye verdiği röportajda iktidarın tek elde toplandığını belirterek, "Bir cumhurbaşkanı hayır demeyi bilmeli" dedi. Yotova ise DW'nin röportaj talebini geri çevirdi.

Kampanyanın gündemini son haftalarda Karadeniz'de ticari gemilere yönelik dron saldırıları belirledi. Avrupa'da pek çok ülke ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy saldırılardan Rusya'yı sorumlu tutarken, Bulgar yöneticilerin açıkça bir ülkeyi işaret etmemesi tepki çekti. Başbakan Radev ikinci saldırı dalgasının ardından Rusya'nın Sofya Büyükelçisi'ni görüşmeye çağırdı.

Yotova, Ukrayna'daki savaşın sona ermesi için bir "Barış Koalisyonu" kurulmasını savunuyor ve cumhurbaşkanı kaldığı sürece Ukrayna'ya tek bir Bulgar askerinin gitmeyeceğini söylüyor. Alpha Research'ün son anketine göre Yotova ilk turda Gyurov'un yaklaşık 12 puan önünde, ancak aradaki fark daralıyor.

Uzmanlara göre sonucu, nisanda 660 binden fazla oy alan ancak cumhurbaşkanlığı için aday çıkarmayan GERB ve DPS partilerinin seçmenleri belirleyebilir. Rus yanlısı milliyetçi Vazrajdane (Yeniden Doğuş) partisinin seçmenlerinin ise olası ikinci turda Yotova'yı desteklemesi bekleniyor.

Kaynak: DW