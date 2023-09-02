Bulgaristan'daki orman yangını Türkiye'yi tehdit etmeye başladı, ekipler teyakkuza geçti - Son Dakika

Bulgaristan'daki orman yangını Türkiye'yi tehdit etmeye başladı, ekipler teyakkuza geçti

Son Güncelleme: 02.09.2023 23:14

Bulgaristan'ın Türkiye sınırında başlayan orman yangını, itfaiye ekiplerini teyakkuza geçirdi. Edirne Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, dozer ve itfaiye araçları, komşudaki yangının Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı bölgeye konuşlandı. Öte yandan sınırdaki köylerde yaşayan vatandaşlar, Bulgaristan tarafındaki yangını çaresiz gözlerle izledi.

Bulgaristan sınırında çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle Türkiye tarafındaki ormanlık alanları tehdit ederken, alevlerin sıçraması durumunda müdahale için sınır hattına çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

ÇOK SAYIDA EKİP HAZIR DURUMDA

Edirne Valiliği koordinasyonunda Türkiye sınırında geniş güvenlik önlemleri alındı. Edirne Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazöz, dozer ve itfaiye araçları yangının Türkiye'ye sıçrama ihtimaline karşı hazır bekletiliyor.

Bulgaristan'daki orman yangını Türkiye'yi tehdit etmeye başladı, ekipler sınır bölgesinde teyakkuza geçti

KÖY HALKI ÇARESİZCE YANGINI İZLEDİ

Ekiplerin Bulgaristan-Türkiye sınırında bekleyişleri devam ederken, yangının devam ettiği bölgeye en yakın köylerden olan Suakacağı, Yolüstü ve Büyükismailçe köylerini adeta alevler aydınlattı. Köylerin tepelerinde toplanan köy halkı, endişeli gözlerle yangını izledi.

Bulgaristan'daki orman yangını Türkiye'yi tehdit etmeye başladı, ekipler sınır bölgesinde teyakkuza geçti

EKİPLER BÖLGEYE KONUŞLANDI

Köy halkından Selami Üner, alevleri endişeyle izlediklerini söyledi. Yangının Türkiye sınırına sıçraması durumunda köy halkı olarak traktörlerle müdahale etmek için hazır olduklarını ifade eden Üner, sınır hattında tüm önlemlerin alındığını ve çok sayıda ekibin hazır beklediğini ifade etti.

Bulgaristan'daki orman yangını Türkiye'yi tehdit etmeye başladı, ekipler sınır bölgesinde teyakkuza geçti

TÜM ÖNLEMLER ALINDI

Köy halkından Hakan Özdemir de, hem sınır hattında hem de köy de tüm önlemlerin alındığı belirterek, alevlerin herhangi bir sıçrama durumunda hızlıca müdahale edileceğini vurguladı.

Bulgaristan'daki orman yangını Türkiye'yi tehdit etmeye başladı, ekipler sınır bölgesinde teyakkuza geçti
Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Bulgaristan'daki orman yangını Türkiye'yi tehdit etmeye başladı, ekipler teyakkuza geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bulgaristan'daki orman yangını Türkiye'yi tehdit etmeye başladı, ekipler teyakkuza geçti - Son Dakika
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