Burma pitonu 35 kiloluk bir beyaz kuyruklu geyiği bütün olarak yutarken görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Burma pitonu 35 kiloluk bir beyaz kuyruklu geyiği bütün olarak yutarken görüntülendi

Geniş Video İzle

Florida'daki bilim adamları, bir Burma pitonunun 35 kiloluk geyiği bütün halde yuttuğu anı görüntüledi. Florida Koruma Kurumu'ndan biyolog Ian Bartoszek'in kaydettiği görüntüde, 4.5 metre boyunda, 52 kilo ağırlığındaki dişi piton çenesini açarak geyiği yutuyor. Pitonun yuttuğu geyik, kendi ağırlığının %66.9'u kadar. Uzmanlar, yılanların yutabildiği av boyutlarını bilmenin, istilacı türlerin yeni bölgelerdeki ekolojik etkisini tahmin etmeye yardımcı olacağını belirtti.

31.10.2024 14:44  Güncelleme: 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Florida'daki bilim insanları bu hafta olağanüstü bir anı paylaştı: Bir Burma pitonu 35 kiloluk bir beyaz kuyruklu geyiği bütün olarak yutarken görüntülendi.

Güneybatı Florida Koruma Kurumu'ndan yaban hayatı biyoloğu Ian Bartoszek, Florida Everglades'te pitonları izlerken kaydedilen görüntülerde, 4.5 metre uzunluğunda ve 52 kilo ağırlığındaki dişi pitonun çenesini açarak geyiği yutma anı yer alıyor.

Bartoszek, Life Science'a yaptığı açıklamada, "Adeta bir seri katili suçüstü yakalamış gibi hissettik. Gerçek zamanlı olarak bunu gözlemlemek çok etkileyiciydi" dedi.

CBS News'e göre Bartoszek, bu türün "tüylü ve tüylü" olan hemen her şeyi yiyebildiğini ve beslenme alışkanlıklarını anlatırken "ne yemediklerini söylemek daha kolay" olduğunu belirtti.

Ağustos ayında Reptiles & Amphibians dergisinde yayımlanan bir araştırmanın üç yazarından biri olan Bartoszek, Burma pitonlarının yutabilecekleri şeylerin sınırlarını inceledi. Üç yılanın incelendiği araştırmada, bu türün çenesini daha önce bilinen 22 santimetreden daha fazla, 26 santimetreye kadar açabildiği keşfedildi.

Bartoszek, "Bu, 12 yıldır güneybatı Florida'da pitonları izlerken gördüğümüz en etkileyici manzaraydı. Gerçekten ilkeldi ve büyük yılanların olduğu her yerde milyonlarca yıldır oynanan bir sahne gibiydi" dedi.

"Ne yazık ki, Florida'daki yerli yaban hayatı bu üst düzey avcıyla birlikte evrimleşmedi ve bu görüntülerde bunun sonuçlarını görüyorsunuz" diye ekledi.

Timsah ve geyik gibi hayvanları yiyen ve Florida'da istilacı tür olarak bilinen Burma pitonlarını beslenme anında yakalamak genellikle zordur. Ancak araştırmacılar bu nadir anı kameraya kaydetmeyi başardı.

Araştırma, pitonun yuttuğu geyiğin kendi vücut ağırlığının %66.9'u kadar olduğunu gösteriyor.

Koruma kurumuna göre, yılanların tüketebileceği av boyutlarının sınırlarını bilmek, "istilacı yılanların yeni bölgelere yayılırken yaratabilecekleri ekolojik etkiyi tahmin etmeye" yardımcı olabilir.

Kurumun Burma Pitonu Araştırma ve Uzaklaştırma ekibi, son 12 yılda 77.000 yetişkin pitonu bölgeden uzaklaştırdı.

Erkek bir piton olan Ronin'in üzerindeki takip cihazı sayesinde bilim insanları geyiği yiyen dişi yılanı bulabildi. Bartoszek, popülasyonu kontrol altına almak için yakalanan pitonların, yumurtlamadan önce "insancıl bir şekilde ötenazi" edildiğini belirtti.

"Burma pitonlarına büyük saygı duyuyoruz ve burada olmaları kendi hataları değil. Ancak yerli yaban hayatı üzerindeki etkilerinin farkındayız ve bu konuda seyirci kalmıyoruz" diye ekledi.

Burma pitonu 35 kiloluk bir beyaz kuyruklu geyiği bütün olarak yutarken görüntülendi
Burma pitonu 35 kiloluk bir beyaz kuyruklu geyiği bütün olarak yutarken görüntülendi
Burma pitonu 35 kiloluk bir beyaz kuyruklu geyiği bütün olarak yutarken görüntülendi

Amerika Birleşik Devletleri, Yaşam, Dünya, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Dünya Burma pitonu 35 kiloluk bir beyaz kuyruklu geyiği bütün olarak yutarken görüntülendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Veysi Karaman:
    bu piton İsrail'e girsin 23 1 Yanıtla
  • Atatürk çü:
    BU GİBİ PİTONLARI BİZİM MECLİSE GÖNDERMEK LAZIM İŞİNİ YAPAMAYAN NE KADAR BAKAN VARSA HEPSİNİDE YESİN YUTSUN. ZATEN BİR İŞ YAPTIKLARI YOK. 11 0 Yanıtla
  • Muzaffer Salman:
    Hayvanlarda izliyor 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:12 Volkan Demirel’in imza törenine damga vuran an Volkan Demirel'in imza törenine damga vuran an
14:55 Beyaz et firmalarına rekor ceza Beyaz et firmalarına rekor ceza
14:53 Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin’i çuvala böyle yerleştirmiş Jandarmadaki görüntüleri ortaya çıktı! Nevzat Bahtiyar, 8 yaşındaki Narin'i çuvala böyle yerleştirmiş
13:17 Esenyurt Belediyesi’ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı Esenyurt Belediyesi'ne gitmeye çalışan CHP otobüsü polis barikatına takıldı
12:59 Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor Mansur Yavaş, Esenyurt Belediyesi önündeki buluşmaya gitmiyor
22:14 Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı Köprüde şeytan kostümüyle koşan şahıs yakalandı
21:41 Esenyurt’un eski başkanı Necmi Kadıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım Esenyurt'un eski başkanı Necmi Kadıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
20:13 MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım MHP liderine idam ipi fırlatan Dervişoğlu: Ben Bahçeli ile her zaman el sıkışırım
20:01 Şeytan kostümüyle ortalığı karıştırdı, elinde mızrakla koşmaya başladı Şeytan kostümüyle ortalığı karıştırdı, elinde mızrakla koşmaya başladı
20:00 Derbi sonrası muhabir Emre Kaplan’ın burnunu kıran Sezgin Gülnar tahliye oldu Derbi sonrası muhabir Emre Kaplan'ın burnunu kıran Sezgin Gülnar tahliye oldu
19:57 Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı Eylem hazırlığındaki terörist yakalandı
19:40 İspanya’daki sel felaketinde can kaybı 72’ye yükseldi İspanya'daki sel felaketinde can kaybı 72'ye yükseldi
19:38 Ricardo Quaresma Beşiktaş’a geri dönüyor Ricardo Quaresma Beşiktaş'a geri dönüyor
19:30 CHP’li başkandan Ahmet Özer için toplanma çağrısı CHP'li başkandan Ahmet Özer için toplanma çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2024 15:59:33. #1.13#
SON DAKİKA: Burma pitonu 35 kiloluk bir beyaz kuyruklu geyiği bütün olarak yutarken görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.