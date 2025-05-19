Büyükelçi Erdeniz Şen Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Büyükelçi Erdeniz Şen Hayatını Kaybetti

Büyükelçi Erdeniz Şen Hayatını Kaybetti

Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen, Ankara'da tedavi gördüğü sırada yaşamını yitirdi.

19.05.2025 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKİYE'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen (51), rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Ankara'da hayatını kaybetti.

Ankara'da bir süredir tedavi gören Türkiye'nin Malta Büyükelçisi Erdeniz Şen, bugün hayatını kaybetti. Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçi Şen için taziye mesajı yayımladı. Mesajda, "1996 yılından bu yana Bakanlığımızda görev yapmakta olan, Malta'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi sıfatıyla devletimizi temsil eden, camiamızın değerli mensubu Erdeniz Şen'i 19 Mayıs 2025 tarihinde kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz" denildi.

Büyükelçi Erdeniz Şen, 12 Temmuz 1974 tarihinde Ankara'da doğdu ve 1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl Dışişleri Bakanlığı'na girip çeşitli birimlerinde görev yapan Şen, merkez teşkilatında son olarak Elçi, Dış Politika Eşgüdüm Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi. Cumhurbaşkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlık makamında da çeşitli görevlerde bulunan Şen, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti Bahreyn, Roma ve Vaşington büyükelçiliklerinde çeşitli görevler üstlendi. Ardından Türkiye Cumhuriyeti Toronto Başkonsolosu olarak görev yapan Şen, 9 Aralık 2022 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Valetta Büyükelçisi olarak atandı. Büyükelçi Şen, evli ve 2 çocuk babasıydı.

Kaynak: DHA

Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Diplomasi, Politika, Türkiye, Ankara, Dünya, Malta, Son Dakika

Son Dakika Dünya Büyükelçi Erdeniz Şen Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalbi ’yatay’ doğdu, Türkiye’de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu Kalbi 'yatay' doğdu, Türkiye'de ilk kez yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu
Kiracısını çıkaramayan Rus öğretmen Antalya’da varlık içinde yokluk yaşıyor Kiracısını çıkaramayan Rus öğretmen Antalya’da varlık içinde yokluk yaşıyor
İsrail basını, Trump’ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu’ya “kovuldun“ mesajı verdiğini yazdı İsrail basını, Trump'ın Orta Doğu ziyaretinin Netanyahu'ya "kovuldun" mesajı verdiğini yazdı
Ertan Yıldız ve ailesini tehdit edenler hakkında soruşturma başlatıldı Ertan Yıldız ve ailesini tehdit edenler hakkında soruşturma başlatıldı
Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç’un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git Aziz Yıldırım kanadından Ali Koç'un seçim kararına ilk tepki: Bugünden tezi yok git
İsrail Gazze’de geniş çaplı kara harekatı başlattı İsrail Gazze'de geniş çaplı kara harekatı başlattı
Süper Lig’de tam 9 takımın kaderini çizecek maç Süper Lig'de tam 9 takımın kaderini çizecek maç
AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı AK Parti Genel Sekreteri İnan, masasına gelen son anketi paylaştı
Ali Koç’un seçim kararı sonrası bir açıklama da Mahmut Uslu’dan geldi Ali Koç'un seçim kararı sonrası bir açıklama da Mahmut Uslu'dan geldi
Bahçeli’den Meclis’te ’Terörsüz Türkiye’ komisyonu kurulması çağrısı Bahçeli'den Meclis'te 'Terörsüz Türkiye' komisyonu kurulması çağrısı
Mucizevi zafer 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular Mucizevi zafer! 9 puan farkı kapatıp şampiyon oldular

12:24
Tapuda yeni uygulama başlıyor Herkes için zorunlu
Tapuda yeni uygulama başlıyor! Herkes için zorunlu
12:04
DEM heyeti, siyasi partiler turuna başladı İlk ziyaret DEVA’ya
DEM heyeti, siyasi partiler turuna başladı! İlk ziyaret DEVA'ya
11:33
Gabar Dağı’nda 19 Mayıs yürüyüşü
Gabar Dağı'nda 19 Mayıs yürüyüşü
11:00
“Melodili Yol“ uygulaması başladı, Ankara yollarında Mozart çalacak
"Melodili Yol" uygulaması başladı, Ankara yollarında Mozart çalacak
10:51
Akaryakıt istasyonundaki kadını gasp etmek için dövmüşler
Akaryakıt istasyonundaki kadını gasp etmek için dövmüşler
19:12
Mersin’de üç yangın birden İnceleme başlatıldı
Mersin'de üç yangın birden! İnceleme başlatıldı
19:05
Mardin’de trafik kazası 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Mardin'de trafik kazası! 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
18:48
Yeşilçam’ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı
Yeşilçam'ın efsane ismi Ahmet Mekin hastaneye kaldırıldı
18:40
Somali’de askeri üsse bombalı intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı
Somali'de askeri üsse bombalı intihar saldırısı: 10 ölü, 30 yaralı
18:39
Maç öncesi gerilim arttı Kadıköy’de Ali Koç’a büyük tepki
Maç öncesi gerilim arttı! Kadıköy'de Ali Koç'a büyük tepki
18:36
Talisca 3. rap albümünü yayınladı
Talisca 3. rap albümünü yayınladı
18:23
Hakan Bilal Kutlualp’ten Ali Koç’a seçim tepkisi
Hakan Bilal Kutlualp'ten Ali Koç'a seçim tepkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 13:12:52. #7.11#
SON DAKİKA: Büyükelçi Erdeniz Şen Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.