Cakarta\'da pazarda meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

ENDONEZYA'nın Güney Tangerang bölgesinde bir pazarda meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın Güney Tangerang bölgesinde bir pazarda patlama meydana geldiği bildirildi. Yetkililer, patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin de yaralandığını açıkladı. Çevredeki binaların hasar gördüğünü kaydeden polis, olayla ilgili inceleme başlattı.