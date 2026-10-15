Cakarta\'da pazarda meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Cakarta'da pazarda meydana gelen patlamada 2 kişi öldü, 11 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cakarta'nın Güney Tangerang bölgesindeki bir pazarda patlama meydana geldi; 2 kişi yaşamını yitirdi, 11 kişi yaralandı. Polis, çevredeki binaların hasar gördüğünü belirterek olayla ilgili inceleme başlattı.
ENDONEZYA'nın Güney Tangerang bölgesinde bir pazarda meydana gelen patlamada 2 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.
Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın Güney Tangerang bölgesinde bir pazarda patlama meydana geldiği bildirildi. Yetkililer, patlamada 2 kişinin yaşamını yitirdiğini, 11 kişinin de yaralandığını açıkladı. Çevredeki binaların hasar gördüğünü kaydeden polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: DHA
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