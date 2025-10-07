California\'da Ambulans Helikopter Otoyola Düştü

ABD'nin California eyaletine bağlı Sacramento kentinde ambulans helikopter otoyola düştü. Faciada 3 kişi ağır yaralandı.

3 MÜRETTEBAT AĞIR YARALI

Sacramento İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, helikopterin yerel saatle 19.00 sıralarında düştüğü kaydedildi. Kaza sonrası otoyolun doğu yönünün trafiğe kapatıldığını aktaran yetkililer, 3 mürettebatın da hastaneye ağır yaralı olarak kaldırıldığını belirtti.