California\'da Ambulans Helikopter Otoyola Düştü

ABD'nin California eyaletine bağlı Sacramento kentinde ambulans helikopter otoyola düştü. Faciada 3 kişi ağır yaralandı.
Sacramento İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, helikopterin yerel saatle 19.00 sıralarında düştüğü kaydedildi. Kaza sonrası otoyolun doğu yönünün trafiğe kapatıldığını aktaran yetkililer, 3 mürettebatın da hastaneye ağır yaralı olarak kaldırıldığını belirtti.
