California'da Ambulans Helikopter Otoyola Düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Dünya

California'da Ambulans Helikopter Otoyola Düştü

Haberin Videosunu İzleyin
California\'da Ambulans Helikopter Otoyola Düştü
07.10.2025 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
California\'da Ambulans Helikopter Otoyola Düştü
Haber Videosu

Sacramento'da düşen helikopterdeki 3 kişi ağır yaralandı, otoyol trafiğe kapatıldı.

ABD'nin California eyaletine bağlı Sacramento kentinde ambulans helikopter otoyola düştü. Faciada 3 kişi ağır yaralandı.

3 MÜRETTEBAT AĞIR YARALI

Sacramento İtfaiyesi tarafından yapılan açıklamada, helikopterin yerel saatle 19.00 sıralarında düştüğü kaydedildi. Kaza sonrası otoyolun doğu yönünün trafiğe kapatıldığını aktaran yetkililer, 3 mürettebatın da hastaneye ağır yaralı olarak kaldırıldığını belirtti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Helikopter, California, 3-sayfa, Ulaşım, Sağlık, Dünya, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Dünya California'da Ambulans Helikopter Otoyola Düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Seçil Erzan davasında mütalaa açıklandı Fatih Terim’e soğuk duş Seçil Erzan davasında mütalaa açıklandı! Fatih Terim'e soğuk duş
En sonunda bunu da gördük 15 saatlik yol gelip maçı izlemeden geri gittiler En sonunda bunu da gördük! 15 saatlik yol gelip maçı izlemeden geri gittiler
16 yaşındaki çocuk, ağrı şikayetiyle gittiği hastanede doğum yaptı 16 yaşındaki çocuk, ağrı şikayetiyle gittiği hastanede doğum yaptı
Tonlarca bozuk salça ve reçel ele geçirilen markanın hangisi olduğu belli oldu Tonlarca bozuk salça ve reçel ele geçirilen markanın hangisi olduğu belli oldu
10 çuval fındığa Alman arabası İlana mesaj yağdı 10 çuval fındığa Alman arabası! İlana mesaj yağdı
Tesla kazası: Kapılar kilitlendi, genç kız aracın içinde yanarak can verdi Tesla kazası: Kapılar kilitlendi, genç kız aracın içinde yanarak can verdi
Başakşehir’de kediye işkence davasında karar: 3 yıl 8 ay hapis cezası Başakşehir'de kediye işkence davasında karar: 3 yıl 8 ay hapis cezası

10:50
Bahçeli: İsrail’in durdurulması masa başında olmuyorsa silahla olması gerekmektedir
Bahçeli: İsrail'in durdurulması masa başında olmuyorsa silahla olması gerekmektedir
10:41
Eski AK Partili milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı
Eski AK Partili milletvekili Hüseyin Kocabıyık gözaltına alındı
10:30
Çatışmaların ardından Suriye güvenlik güçleri ve SDG arasında ateşkes sağlandı
Çatışmaların ardından Suriye güvenlik güçleri ve SDG arasında ateşkes sağlandı
10:17
Emeklilik yaşı değişiyor mu Nihat Zeybekçi’den çok konuşulacak çıkış
Emeklilik yaşı değişiyor mu? Nihat Zeybekçi'den çok konuşulacak çıkış
09:18
Akaryakıta bu gece yarısı çifte indirim geliyor
Akaryakıta bu gece yarısı çifte indirim geliyor
09:06
Suikasta uğrayan avukat Serdar Öktem’in otopsi raporu ortaya çıktı
Suikasta uğrayan avukat Serdar Öktem'in otopsi raporu ortaya çıktı
08:05
Mersin’de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü
Mersin'de minibüs şarampole yuvarlandı: 5 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2025 11:26:34. #7.12#
SON DAKİKA: California'da Ambulans Helikopter Otoyola Düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.