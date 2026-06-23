California\'da Kütüphane Saldırısı: 2 Ölü

ABD'nin California eyaletindeki bir kütüphanede düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

ABD'nin California eyaletindeki Chico şehrinde bir kütüphanede silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, yaralanan bir çocuk hastaneye sevk edildi. Chico Emniyet Müdürü Billy Aldridge, saldırıya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, silahlı saldırı sırasında şüphelinin kütüphanenin arka kapısından kaçmaya çalıştığını ve bu sırada oradaki güvenlik görevlileri tarafından gözaltına alındığını kaydetti.