Canlı yayın esnasında duyulan siren sesleri yürekleri ağızlara getirdi! Ukrayna bir anda sessizliğe büründü - Son Dakika
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Canlı yayın esnasında duyulan siren sesleri yürekleri ağızlara getirdi! Ukrayna bir anda sessizliğe büründü

02.03.2022 00:31

Canlı yayın programına Ukrayna'daki siren sesleri damga vurdu. Canlı yayın sırasında Kiev'deki muhabirle gerçekleştirilen bağlantıda aniden siren seslerinin duyulması yayında nefesleri kesti.

CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunduğu ve Rusya'nın Ukrayna saldırısında 6. günün ele alındığı Akıl Çemberi programına Kiev'deki siren sesleri damga vurdu.

KİEV'DEN PROGRAMA CANLI BAĞLANTI

Programda Mete Yarar, Rusya'nın saldırı planlarını anlattığı sırada muhabir Mücahit Topçu da Kiev'den programa canlı bağlantı halindeydi.

YAYINDA NEFESLER KESİLDİ

Canlı yayına bir anda siren seslerinin gelmesi üzerine yayında bir anda nefesler kesildi.

STÜDYO SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

Mete Yarar, Mücahit Topçu'ya güvenli bir yere geçmesini söylerken stüdyo bir süre Kiev'deki siren sesleri nedeniyle sessizliğe gömüldü.

METE YARAR'IN HATIRASI TÜYLERİ DİKEN DİKEN ETTİ

Siren sesinin kesilmesinden sonra Mete Yarar'ın siren sesleriyle ilgili hendek barikatlar döneminde Mardin Derik'te yaşanan ve facia ile biten bir hatırası ise tüyleri diken diken etti.

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Mete Yarar, CNN Türk, Ukrayna, Kiev, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Canlı yayın esnasında duyulan siren sesleri yürekleri ağızlara getirdi! Ukrayna bir anda sessizliğe büründü - Son Dakika


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