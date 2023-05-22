Cannes Film Festivali'nde savaşı protesto etmek isteyen bir kadın, vücudunu sahte kan döktü

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Gündem olan görüntü sonrası herkes aynı soruyu soruyor

Cannes Film festivali'nde Just Philippot'ın imzalı Acide filminin galasında üzerinde Ukrayna bayrağının renkleri bulunan bir kadın, kafasından sahte kan dökerek savaşın durdurulmasını istedi. Güvenlik görevlileri protestocu kadını galanın yapıldığı salondan çıkardı.

ÜZERİNE KAN DÖKTÜ

Dailmail'de yer alan habere göre, kimliği henüz bilinmeyen genç kadın, birçok ünlünün gözü önünde merdivenlerin üzerinde durup elbisesinin altına sakladığı içinde sahte bulunan kapsülü çıkarıp kafasından aşağı dökerek kameralara güldü. Güvenlik görevlileri tarafından salonda çıkarılan kadının kim olduğu hakkında açıklama yapılmadı.

NURİ BİLGE CEYLAN CANNES'DA

Fransa'da düzenlenen 76. Cannes Film Festivali'nde yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın 'Kuru Otlar Üstüne' filmi ilk kez izleyicilerle buluştu. Altın Palmiye ödülü için yarışan film, tam 11 dakika boyunca izleyicilerden alkış aldı.