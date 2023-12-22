Evlere balkonlardan girerek çocuklara hediye vermeye çalışan Noel Baba, 24. kattan düşerek öldü

Rusya'nın batısındaki Chelyabinsk'te Noel Baba elbisesi giyen bir dağcı, yüksek bir binanın çatısından sarktığı iple tutunarak çocuklara hediye vermek için evlere balkondan girmeye çalıştı. Dağcı iplerin karışması sonucu 24. kattan düşerek hayatını kaybetti.

HERKES ŞOVUN BİR PARÇASI ZANNETTİ

İsmi Ded Moroz olarak açıklanan dağcının tutunduğu güvenlik iplerini karıştırmasından dolayı dengesini kaybederek aşağı düştüğü tahmin ediliyor. Noel Baba'yı aşağıdan izleyenler, düşüşün şovun bir parçası olduğunu düşündü. Noel, babayı izleyen kişilerin arasında eşi ve çocukları da bulunuyordu.

DAĞCININ UZMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİLER

Noel babanın çalıştığı şirket, olay için özür dileyerek dağcının deneyimli bir uzman olduğunu belirtti. Şirket, "Bugünkü tatil tam anlamıyla korkunç bir talihsizliğe dönüştü" dedi ve olayın "Korkunç ve tamamen öngörülemeyen bir olay" olduğunu ifade etti. Olayın nedenlerini anlamak ve bunun bir daha yaşanmasını engellemek için polise yardımcı olmak için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti. Dağcının 24-25 yaşında olduğu tahmin ediliyor.