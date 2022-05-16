Çeçen lider Kadirov'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "Azovstal" tepkisi: Sizi aldatmalarına izin vermeyin - Son Dakika

Rusya- Ukrayna savaşında Rusya saflarında mücadele eden Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Mariupol kentinde Ukraynanıların son kalesi, Azovstal çelik fabrikasıyla ilgili olarak konuştu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yaptığı, " Türkiye, Ukrayna'da Rusya'nın kuşatmasındaki Azovstal fabrikasından yaralı askerlerin ve sivillerin tahliyesi için gemi gönderme teklifinde bulundu. Gemimiz, yaralı askerleri ve diğer sivilleri Türkiye'ye getirmek için hazır" açıklaması sonrası açıklamada bulunan Kadirov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi.

"AZOV SAVAŞÇILARI YARGILANMADAN KAÇMAYA ÇALIŞAN KATİLLER VE ATEİSTLERDİR"

Kadirov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek Azovstal fabrikasındaki Ukraynalı güçleri kurtarmama çağrısı yaptı. Telegram hesabından açıklama yapan Çeçen lider, "Azov savaşçıları, size masum kurbanlar olarak gösterilen ve yargılanmadan kaçmaya çalışan katiller ve ateistlerdir. Bu suçluların sizi aldatmasına izin vermeyin" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'na göre Rusya Azovstal fabrikasına saldırıları sürdürüyor.