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Çekya'da Üniversiteye Silahlı Saldırı: 15 Ölü - Son Dakika
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Çekya'da Üniversiteye Silahlı Saldırı: 15 Ölü

Çekya'nın başkenti Prag'daki Charles Üniversitesi Sanat Fakültesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi hayatını kaybetti. Saldırgan polis tarafından etkisiz hale getirildi ve ülkede ulusal yas ilan edildi. İçişleri Bakanı, saldırganın 2 gün önce işlediği iki cinayetle bağlantısı olabileceğini belirtti.

Çekya\'da Üniversiteye Silahlı Saldırı: 15 Ölü
22.12.2023 - 10:51,
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Çekya Başbakanı Petr Fiala, başkent Prag'da 15 kişinin öldürüldüğü ve çok sayıda yaralının olduğu saldırıyla ilişkin yaptığı açıklamada, saldırganın polis tarafından etkisiz hale getirildiğini ve ülkede ulusal yas ilan ettiklerini duyurdu. İçişleri Bakanı Vit Rakusan, saldırganın 2 gün önce iki cinayet daha işlemiş olabileceğinin üzerinde durduklarını belirtti.

Çekya'nın başkenti Prag'daki Jan Palach Meydanı'nda bulunan Charles Üniversitesi Sanat Fakültesi'ne (FFUK) dün düzenlenen silahlı saldırıda 15 kişi ölmüş, birçok kişi de yaralanmıştı. Polis yaptığı açıklamada, "Prag'daki Charles Üniversitesi Sanat Fakültesi'nin bulunduğu Jan Palach Meydanı'nda meydana geldiği bildirilen silahlı saldırıya müdahale ediyoruz. Şu anda 15'ten fazla ölü ve onlarca yaralı olduğunu teyit edebiliriz. Şu anda failin herhangi bir terör örgütüyle bağlantılı olduğuna dair elimizde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Halen kurbanların kimliklerini araştırıyoruz. Ancak saldırgan etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

ULUSAL YAS İLAN EDİLDİ

Çekya Başbakanı Fiala, saldırı sonrası ulusal yas ilan ettiklerini belirterek, "Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve hayatta kalanlara başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralananlara da acil şifalar diliyorum. Bugünkü korkunç olay karşısında hepimiz şok olduk. Bu saldırının kurbanlarının anısını onurlandırmak için 23 Aralık gününü ulusal yas günü olarak ilan ediyoruz. Ayrıca tüm Çek Cumhuriyeti vatandaşlarını 23 Aralık öğlen 12'de bir dakikalık saygı duruşuyla kurbanların anısını onurlandırmaya çağırıyoruz. Buna ek olarak hükümet, kararında Adalet Bakanı'na, yasa kapsamındaki tazminat talepleri konusunda mağdurlar ve hayatta kalanlarla maksimum iş birliği sağlaması yönünde talimat verilmesine karar vermiştir. Dünyanın her yerinden gelen destek ifadeleri için teşekkür ederiz. Onları çok takdir ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"SALDIRGAN İKİ BAŞKA CİNAYETTEN DAHA SORUMLU OLABİLİR"

İçişleri Bakanı Rakusan, dün yaptığı açıklamada saldırganın 2 gün önce Klanovice kentinde bir kadın ve bir çocuk cinayetini işlemiş olma olasılığı üzerinde durduklarını ifade ederek, "Görünüşe göre polis, FFUK'ta bugünkü katliamın daha trajik bir şekilde ilerlemesini önlemek için zamanında müdahale etti. Fakülte binasında çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Polis, FFUK'tan gelen saldırganın aynı zamanda Klanovicke les'teki çifte cinayetten de sorumlu olduğu versiyonu üzerinde çalışıyor. bugünkü fakülteye yapılan silahlı saldırı gibi tahmin edilmesi de aynı şekilde zor olan bir saldırı. Polisin saldırganın evinde buldukları göz önüne alındığında bu versiyon çok muhtemel görünüyor. Polis yarın sabah daha fazla bilgi verecek" dedi.

Kaynak: DHA
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