Cep telefonu mağazasına giren maskeli soyguncular üç dakika içinde 86,000 dolarlık telefon çaldı - Son Dakika

Cep telefonu mağazasına giren maskeli soyguncular üç dakika içinde 86,000 dolarlık telefon çaldı

Son Güncelleme: 20.09.2023 17:02

İngiltere'de bir telefon mağazasına maskeli hırsızlar, üç dakika içinde 86,000 dolar değerinde telefon çaldı. Güvenlik kamerası görüntüsünde, kayak maskesi ve eldiven giyen altı erkeğin soyguna katıldığı görülüyor. Mağaza sahibi, polisin hiçbir ilerleme kaydetmediğini ve geçen yıl başka bir mağazalarında benzer bir soygun yaşandığını belirtti.

İngiltere'de bir telefon mağazasına giren maskeli hırsızlar üç dakika içinde 86,000 dolar değerinde telefon çalıp kaçtı. Güvenlik kamerası görüntüsü, 5 Eylül'de West Yorkshire, Leeds'teki Future Phone mağazasını soyan çok sayıda kayak maskesi ve lateks eldiven giyen altı erkeği yakalamış gibi görünüyor.

Cep telefonu mağazasına giren maskeli soyguncular üç dakika içinde 86,000 dolarlık telefon çaldı

Video, kasadaki üç erkeğin raflardan ürün çıkardığını ve bunları yatak çarşaflarına doldurduğunu gösterirken, diğer ikisi binanın her rafını yağmalayarak koşturuyorlar. Mağaza, Wellington Caddesi'nde bulunuyor.

Mağaza sahibi Varun Sharma, 35, MailOnline'a şunları söyledi: 'Herhangi bir ilerleme kaydedemeyeceğimizi hissediyoruz.

'Şimdi tüm yılın karı gitti. Sadece suçluların yakalanması için çalışıyoruz.

'Saat 02.00 civarında içeri girdiler. Sadece üç dakikada86.000 dolarlık stok aldılar.'

Ve şunu ekledi: 'Polis geldiğinde, onlar gitmişlerdi. Camı kırdılar ve içeri gittiler.'

Cep telefonu mağazasına giren maskeli soyguncular üç dakika içinde 86,000 dolarlık telefon çaldı

Yağmacılar ayrıca, çok sayıda cep telefonu aksesuarını da aldı

Mağaza sahibi şöyle devam etti: 'Polis şimdiye kadar hiçbir ilerleme kaydetmedi. Hatta tamir için içeri gelen müşterilerin telefonlarını bile aldılar.

'Geçen yıl dabaşka bir mağazamızda 30.000 sterlinlik bir soygun oldu. Hiçbirini kurtaramadık.'

Cep telefonu mağazasına giren maskeli soyguncular üç dakika içinde 86,000 dolarlık telefon çaldı

Daily Mail gazetesinin yaptığı açıklamada; hırsızlık ve soygun olaylarına karşı polisin bir şey yapmaması üzerine perakendecilerin hırsızların tutuklanmasını sağlamak ve çalınan mallarını geri almak için yılda 30.000 sterlin harcayarak özel polis kuvveti tuttuklarını belirtti.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Cep telefonu mağazasına giren maskeli soyguncular üç dakika içinde 86,000 dolarlık telefon çaldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cep telefonu mağazasına giren maskeli soyguncular üç dakika içinde 86,000 dolarlık telefon çaldı - Son Dakika
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