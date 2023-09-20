Cep telefonu mağazasına giren maskeli soyguncular üç dakika içinde 86,000 dolarlık telefon çaldı

İngiltere'de bir telefon mağazasına giren maskeli hırsızlar üç dakika içinde 86,000 dolar değerinde telefon çalıp kaçtı. Güvenlik kamerası görüntüsü, 5 Eylül'de West Yorkshire, Leeds'teki Future Phone mağazasını soyan çok sayıda kayak maskesi ve lateks eldiven giyen altı erkeği yakalamış gibi görünüyor.

Video, kasadaki üç erkeğin raflardan ürün çıkardığını ve bunları yatak çarşaflarına doldurduğunu gösterirken, diğer ikisi binanın her rafını yağmalayarak koşturuyorlar. Mağaza, Wellington Caddesi'nde bulunuyor.

Mağaza sahibi Varun Sharma, 35, MailOnline'a şunları söyledi: 'Herhangi bir ilerleme kaydedemeyeceğimizi hissediyoruz.

'Şimdi tüm yılın karı gitti. Sadece suçluların yakalanması için çalışıyoruz.

'Saat 02.00 civarında içeri girdiler. Sadece üç dakikada86.000 dolarlık stok aldılar.'

Ve şunu ekledi: 'Polis geldiğinde, onlar gitmişlerdi. Camı kırdılar ve içeri gittiler.'

Yağmacılar ayrıca, çok sayıda cep telefonu aksesuarını da aldı

Mağaza sahibi şöyle devam etti: 'Polis şimdiye kadar hiçbir ilerleme kaydetmedi. Hatta tamir için içeri gelen müşterilerin telefonlarını bile aldılar.

'Geçen yıl dabaşka bir mağazamızda 30.000 sterlinlik bir soygun oldu. Hiçbirini kurtaramadık.'

Daily Mail gazetesinin yaptığı açıklamada; hırsızlık ve soygun olaylarına karşı polisin bir şey yapmaması üzerine perakendecilerin hırsızların tutuklanmasını sağlamak ve çalınan mallarını geri almak için yılda 30.000 sterlin harcayarak özel polis kuvveti tuttuklarını belirtti.