Ceuta'da Göçmen Geçişi Tehlikesi - Son Dakika
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Ceuta'da Göçmen Geçişi Tehlikesi

Ceuta\'da Göçmen Geçişi Tehlikesi
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Fas'tan Ceuta'ya kitlesel göç çağrıları sosyal medyada arttı, online gruplar kapatıldı.

Temmuz ayında Fas'tan İspanya'nın Ceuta kentine gerçekleşen kitlesel göçmen geçişiyle bağlantılı sosyal medya hesapları, yüz binlerce takipçiyi önümüzdeki günlerde başka bir geçiş denemeye teşvik eden paylaşımlar yaptı.30 ve 31 Temmuz tarihlerinde, Fas ile Kuzey Afrika kıyısındaki Ceuta şehri arasındaki sınır çitini yüzerek ve tırmanarak aşan 72 bin göçmen arasında yaklaşık 100 kişi hayatını kaybetti.BBC News Arapça, Ağustos ortasında ikinci bir geçiş çağrısında bulunan ve bazıları yüzme ekipmanı satışı reklamı da yapan düzinelerce Facebook gönderisi buldu. Bu gruplardan altısının 100 binden fazla takipçisi vardı. Gupların listesini ana şirket Meta'ya gönderdik ve iki saat sonra gruplar kaldırıldı.Ayrıca, Meta'ya ait ve on binlerce takipçisi bulunan Instagram hesaplarının da insanları o tarihte geçiş yapmaya teşvik ettiğini bulduk. Bunları bildirdikten sonra, Instagram hesaplarının çoğu da kapatıldı. Meta BBC'ye yaptığı açıklamada "Ceuta'daki durumu gerçek zamanlı olarak izleyen ve politikalarımızı ihlal eden içerikleri -insan kaçakçılığı hizmeti sunmayı, kolaylaştırmayı veya aramayı teklif eden içerikler de dahil - kaldıran bir ekibimiz var" dedi.

Sınırın Fas tarafında faaliyet gösteren göçmen hakları grubu Kuzey İnsan Hakları Gözlemevi'nin başkanı Mohamed Ben Aissa, hem Facebook'un hem de Fas yetkililerinin "gençleri tehlikeli geçişlere teşebbüs etmeye ve hayatlarını riske atmaya teşvik eden çevrimiçi kampanyalara karşı daha fazla şey yapması gerektiğini" söylüyor."Bazı grupları kaldırmak yeterli değil, çünkü daha birçok grup var. Facebook'un bu tür faaliyetleri tespit etmek için daha sıkı bir denetim mekanizmasına sahip olması gerekiyor."Ona göre, İspanyol ve Faslı yetkililer planlardan haberdar oldukları ve hazırlık yaptıkları diğer bir geçiş zor olacak. Ancak, geçmişte olduğu gibi, herhangi bir girişimin göçmenler ve sınır güçleri arasında çatışmalara yol açabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.BBC, konuyla ilgili yorum almak için Fas yetkilileriyle iletişime geçti ancak yanıt alamadı.İspanya İçişleri Bakanlığı BBC'ye yaptığı açıklamada, "bu konuyu sosyal medyada takip ettiklerini", Faslı yetkililerle yakın işbirliği içinde çalıştıklarını ve "önümüzdeki günlerde ortaya çıkabilecek herhangi bir durum çin gerekli tüm kaynakların seferber edileceğini" belirtti.

BBC, 10 Facebook grubunu ayrıntılı olarak analiz etti. En büyük grubun 191 bin en küçük grubun ise üç bin vardı. Çoğu, Temmuz ayındaki sınır geçişinden çok önce kurulmuştu ve aylarca hatta yıllarca yasa dışı sınır geçişi konusunda ipuçları paylaşıyordu. Sınır geçişinden önceki haftalarda ise sınırın açık olduğuna dair yanlış bilgiler paylaştılar.Temmuz ayındaki olaylardan önce bu gruplarda defalarca paylaşılan bir gönderide, 17 yaşında olduğunu ve yüzme bilmediğini söyleyen bir kullanıcı, sınır geçişi konusunda tavsiye istemişti. Temmuz ayındaki geçişten sonra bile kullanıcılar gönderiye yanıt vermeye devam etti ve bir kullanıcı "herkesin Ağustos ayında aynı gün geçmesini" önerdi. "Allah'ın izniyle hepimiz geçeceğiz."Bu gruplar İspanya'nın göçmenlik sistemi hakkında yanlış bilgiler yaymaya devam etti: Bir grup, Temmuz ayında sınırı geçen beş bin kişiye kalma hakkı verildiğini yanlış bir şekilde iddia etti. Ceuta lideri, Temmuz ayında sınırı geçen üç ila beş bin kişinin hala orada olduğunu söyledi, ancak İspanya bu kişilere kalma hakkı tanımadı.Diğer gruplar, sınır çevresinde yüzmeyi planlayanlar için ekipman reklamı yaptı. 5 Ağustos'taki bir gönderide, suda ilerleten el tipi pervaneli bir cihaz olan deniz scooter'ı reklamı yapıldı. Bazı gönderiler, tartışmaların devam ettiği küçük, özel WhatsApp gruplarına yönlendirdi.Facebook gruplarındaki kullanıcıların az bir kısmı sınırı geçmemeleri konusunda uyarıda bulundu ve diğerlerine sınırla ilgili söylentilere güvenmemelerini tavsiye etti. Diğerleri ise Temmuz ayında ölen kişilerle ilgili paylaşımlar yaptı.BBC ayrıca, insanları geçmeye teşvik eden videolar paylaşan ve çoğunun on binlerce takipçisi olan 12 Instagram hesabını da inceledi. Yine, bunların çoğu Temmuz ayındaki geçişten çok önce vardı ve Ağustos ayına kadar paylaşım yapmaya devam etti.Ceuta sınırını, Ağustos ayındaki tarihi ve İspanyol bayrağını gösteren fotoğrafların yer aldığı düzinelerce Instagram gönderisi bulduk. Bunlardan birinin 2200'den fazla beğenisi vardı.Meta, yanlış olduğuna inandığı materyalleri etiketlemek ve daha az kişinin görmesi için haber akışında daha aşağıya taşımak amacıyla üçüncü taraf doğrulama kuruluşlarıyla çalıştığını söylüyor.El Mehdi El Idrissi'nin katkısıyla. Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

İnsan Hakları, Dış Politika, Güvenlik, Göçmen, Dünya, Fas, Son Dakika

Son Dakika Dünya Ceuta'da Göçmen Geçişi Tehlikesi - Son Dakika

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