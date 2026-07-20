Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. Yıl Dönümü Törenine Katıldı - Son Dakika
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Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. Yıl Dönümü Törenine Katıldı

Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı\'nın 52. Yıl Dönümü Törenine Katıldı
20.07.2026 20:59
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa'da düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü törenlerine katıldı. Yılmaz, sosyal medyadan yaptığı açıklamada harekatın Kıbrıs Türkü'ne özgürlük getirdiğini ve Türkiye'nin garantörlüğünün önemini vurguladı.

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lefkoşa'da Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52'nci yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nın 52'nci yıl dönümünde, KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman ile birlikte Lefkoşa Atatürk Anıtı ve Dr. Fazıl Küçük Bulvarı'nda düzenlenen resmi törenlere iştirak ederek bu tarihi zaferin gururunu Kıbrıs Türkü kardeşlerimizle birlikte idrak ettik" ifadelerini kullandı.

52 yıl önce gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı'na değinen Yılmaz, "Kıbrıs Barış Harekatı, Kıbrıs Türkü'nün varlık ve özgürlük mücadelesini zafere ulaştırmış, Ada'ya huzur, güven ve kalıcı istikrar getirmiştir. Aradan geçen yarım asrı aşkın süre, Barış Harekatı'nın ve Türkiye'nin garantörlüğünün ne kadar haklı ve hayati olduğunu açıkça ortaya koymuştur. Bugün yan yana dalgalanan ay yıldızlı bayraklarımız; ortak tarihimizin, sarsılmaz kardeşliğimizin ve ortak geleceğimizin en güçlü nişanesidir. Ne kadar görmek istemeseler de kabul etmeseler de son 52 yılda yaşanan gelişmeler ve gelinen nokta, Ada'da eşit haklara sahip iki devletin varlığını açık ve net biçimde ortaya koymaktadır. Anavatan ve garantör ülke olarak, her daim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yanında olmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bu vesileyle, Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesine önderlik eden merhum Dr. Fazıl Küçük ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın aziz hatıralarını hürmetle anıyorum. Kıbrıs Barış Harekatı'nın liderleri merhum Başbakan Bülent Ecevit ile merhum Başbakan yardımcısı Necmettin Erbakan'ı, kahraman Mehmetçik ve Mücahitlerimizi, aziz şehitlerimizi ve bu kutlu davaya emek veren tüm büyüklerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramımız kutlu olsun" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Dünya Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. Yıl Dönümü Törenine Katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cevdet Yılmaz, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. Yıl Dönümü Törenine Katıldı - Son Dakika
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