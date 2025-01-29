Cevdet Yılmaz KKTC\'de Meclis Başkanı ile Görüştü

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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi ziyarette bulunmak üzere gittiği KKTC'de Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC temasları kapsamında Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ile görüştü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "KKTC ziyaretimizde Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sayın Ziya Öztürkler ile bir araya geldik. Türkiye ve KKTC'nin demokrasi, hak ve adalet temelinde sürdürdüğü bu güçlü dayanışma, halklarımızın refahı ve bölge barışı için önemli bir teminat oluşturmaktadır. Parlamentolarımız arasındaki uyumlu iş birliğinden memnuniyet duyuyor, ortak değerlerimize ve kardeşlik bağlarımıza yaptıkları katkılar için Sayın Başkana ve tüm parlamenterlere teşekkür ediyorum. Parlamentolarımız arasındaki iş birliğinin güçlenerek devam etmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.