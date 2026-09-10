Cezayir, BAE ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldı - Son Dakika
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Cezayir, BAE ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldı

Cezayir, BAE ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldı
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Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldı. Cezayir devlet medyası, kararın ikili ilişkileri korumaya yönelik "tüm yolların tüketilmesinin" ardından alındığını bildirdi.

(ANKARA) - Cezayir, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldı. Cezayir devlet medyası, kararın iki ülke arasındaki ilişkileri korumaya yönelik "tüm yolların tüketilmesinin" ardından alındığını bildirdi.

Cezayir devlet medyasının aktardığına göre, Cezayir yönetimi BAE ile diplomatik ilişkilerin kesilmesine karar verdi. Açıklamada kararın gerekçesine ilişkin ayrıntı verilmezken, "ikili ilişkileri korumaya yönelik tüm yolların tüketildiği" belirtildi.

Cezayir medyasında daha önce de BAE'ye yönelik, bölgede anlaşmazlıkları körüklemeye çalıştığı yönünde suçlamalar yer almıştı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun da geçen yıl yaptığı bir açıklamada, ülkesinin Körfez ülkelerinin biri dışında tamamıyla ilişkilerinin iyi olduğunu söylemiş ancak söz konusu ülkenin adını vermemişti. Tebbun, Suudi Arabistan, Kuveyt, Umman ve Katar ile ilişkileri "kardeşçe" olarak nitelendirirken, adını vermediği ülkeyi Cezayir'in iç işlerine müdahale etmek ve ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçlamıştı.

İki ülke arasındaki gerilim şubat ayında daha da tırmanmış, Cezayir, BAE ile 2013 yılının Mayıs ayında Abu Dabi'de imzalanan hava hizmetleri anlaşmasının iptal edilmesi sürecini başlatmıştı.

İki ülke arasındaki anlaşmazlıkların, Libya iç savaşı, BAE'nin Fas'la yakın ilişkileri ve Batı Sahra'daki pozisyonu ile bölgesel nüfuz ve enerji rekabeti gibi başlıklarda yoğunlaştığı biliniyor. BAE, Cezayir'in başlıca bölgesel rakibi Fas'la yakın ilişkiler yürütürken, 2025'te Fas'ın Nijerya'dan Batı Afrika kıyıları üzerinden Avrupa'ya uzanması planlanan doğal gaz boru hattını finanse edeceğini açıkladı.

Kaynak: ANKA

Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Cezayir, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cezayir, BAE ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı aldı - Son Dakika

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