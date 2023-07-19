Cezayir'de Otobüs Kazası: 34 Ölü, 12 Yaralı - Son Dakika
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Cezayir'de Otobüs Kazası: 34 Ölü, 12 Yaralı

19.07.2023 13:59

Cezayir'in Tamanrasset kentinde bir yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu çıkan yangında 34 kişi hayatını kaybetti, 12 kişi yaralandı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Cezayir'de 2021 yılında meydana gelen trafik kazalarında ise 2 bin 643 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 479 kişi yaralandı.

Cezayir'in Tamanrasset bir yolcu otobüsünün otomobille çarpışması sonucu yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan 34 kişi feci şekilde hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Katliam gibi kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

34 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Cezayir'in güneyinde yer alan Tamanrasset kentinde yer alan Atoll köyünde sabahın erken saatlerinde bir yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından yangın çıkan kazanın bilançosu ağır oldu. En az 34 kişi hayatını kaybederken, 12 kişi de yaralandı. Alevler içinde kalan otobüs kullanılamaz hale gelirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

2021'DE 2 BİN 600 KİŞİ KAZALARDA HAYATINI KAYBETTİ

Cezayir'de 2021 yılında yaklaşık 7 bin 186 trafik kazası meydana geldi. Bu kazalar sonucu 2 bin 643 kişi hayatını kaybederken, 11 bin 479 kişi yaralandı.

Kaynak: İHA
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Tamanrasset, Cezayir, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Cezayir'de Otobüs Kazası: 34 Ölü, 12 Yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cezayir'de Otobüs Kazası: 34 Ölü, 12 Yaralı - Son Dakika
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