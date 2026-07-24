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CHP Berlin Birliği Yeni Partiyi Destekleyecek

CHP Berlin Birliği Yeni Partiyi Destekleyecek
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CHP Berlin Birliği, Özgür Özel'in yeni partisinde yer alma kararı aldı ve Atatürk ilkelerine bağlı kalacak.

Haber: İlhan Baba

(BERLİN) - Almanya'nın başkenti Berlin'de faaliyet gösteren CHP Berlin Birliği, Özgür Özel ve arkadaşlarının kurduğu yeni partide sürdürme kararı aldıklarını açıkladı.

CHP Berlin Birliği Başkanı Prof. Dr. Ziya Akçetin, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, 23 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen toplantıda oy birliğiyle önemli kararlar alındığını belirtti.

Akçetin, yönetim kurulu üyelerinin CHP'ye ve Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılıklarını sürdürdüğünü ifade ederek, buna rağmen Özgür Özel ve ekibinin kurduğu yeni siyasi oluşumu destekleme kararı aldıklarını söyledi. Akçetin, "Butlancı ve kayyumcu tüm yönetim anlayışlarına karşı olduğumuzu açıkça beyan ediyoruz" dedi.

CHP'de mutlak butlan kararının ardından yaşanan gelişmelere de değinen Akçetin, mevcut yönetim anlayışını kabul etmediklerini belirtti. Alınan kararın CHP'nin temel değerlerinden uzaklaşmak anlamına gelmediğini vurgulayan Akçetin, "Bu adım baba ocağını terk etmek değil, Atatürk'ün mirasına sahip çıkma mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

CHP Berlin Birliği'nin Atatürk ilke ve devrimlerini, Cumhuriyet'in temel değerlerini, demokrasiyi, laikliği, sosyal adaleti ve hukukun üstünlüğünü rehber edinmeye devam edeceğini kaydeden Akçetin, siyasi mücadelelerini Özgür Özel ve yol arkadaşlarıyla birlikte oluşturulan yeni yapı içerisinde sürdüreceklerini söyledi.

Berlin'de CHP Berlin Birliği ile CHP Sosyal Demokratlar Berlin Birliği arasında yürütülen birleşme sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Akçetin, 29 Mart ve 10 Mayıs 2026 tarihlerinde yapılan birleşme amaçlı genel kurullarda kabul edilen protokoldeki şartların eksiksiz yerine getirilmediği görüşüne vardıklarını belirtti. Bu nedenle birleşmenin hukuken gerçekleşmediği yönünde yönetim kurulunda görüş birliği oluştuğunu ifade etti.

Bu kapsamda ağustos ayı sona ermeden Olağanüstü Genel Kurul yapılması kararı alındığını açıklayan Akçetin, genel kurul çağrısının tüzüğe uygun şekilde üyelere iletileceğini bildirdi.

CHP Berlin Birliği'nin mevcut dernek yapısını koruyacağını belirten Akçetin, derneğin ofisinin, banka hesaplarının ve üye bilgilerinin başka herhangi bir derneğe devredilmeyeceğini söyledi. Akçetin, olası hukuki süreçlere karşı tedbir amacıyla "Yeni Parti Berlin e.V." adıyla yeni bir dernek kurulduğunu, tescil işlemlerinin ise sürdüğünü ifade etti.

Berlin'deki demokrasi ve Cumhuriyet yanlılarına da çağrıda bulunan Akçetin, yeni partinin resmen kurulmasının ardından vatandaşları hem derneğe hem de yeni partiye üye olmaya davet edeceklerini söyledi. Akçetin, yaz tatili sonrasında yapılacak olağan genel kurulda yeni yönetimin de belirleneceğini belirtti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya CHP Berlin Birliği Yeni Partiyi Destekleyecek - Son Dakika

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