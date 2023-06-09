Chupacabra iddiaları: Hayvanların ölümü mitolojik yaratığa mı bağlı? - Son Dakika
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Chupacabra iddiaları: Hayvanların ölümü mitolojik yaratığa mı bağlı?

Chupacabra iddiaları: Hayvanların ölümü mitolojik yaratığa mı bağlı?

09.06.2023 14:02

Birkaç inek, lama ve alpakanın ölü bulunmasının ardından, hayvanların garip yaraları Chupacabra olarak bilinen mitolojik yaratığın eseri olduğuna inandırdı. Chupacabra efsanesine göre, hayvanların kanını içer ve insanlar, hayvanların boyunlarındaki yaralar nedeniyle ölümlerden bu yaratığın sorumlu olduğundan korkuyor. Yetkililerin bu iddiaları araştırıp araştırmadığı bilinmiyor. Bu yaratıklar ilk olarak 1995'te, Porto Riko'da bildirilmişti, yerliler onu keçi ve koyun gibi evcil hayvanların ölümünden sorumlu tutmuştu.

Video, bölgede birkaç inek, lama ve alpakanın ölü bulunmasının hemen ardından filme alındı. Hayvanların garip yaraları, insanları, hayvanların kanını emdiğine inanılan, "Keçi-Emici" olarak da bilinen mitolojik bir yaratık olan Chupacabra'nın eseri olduğuna inandırdı.

HAYVANLARIN BOYNUNDAKİ YARALAR YARATIĞI İŞARET EDİYOR

Efsaneye göre, şeytan gibi bir yaratık olan Chupacabra, hayvanların kanını içer. İnsanlar, hayvanların boyunlarındaki yaralar nedeniyle ölümlerden bu yaratığın sorumlu olduğundan korkuyor. Buna karşılık, yerel çiftçilerin hayvanlarından uzak tutmak için etraflarına çitler diktiği bildiriliyor.

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KOÇUN ÖLÜM ŞEKLİ ÜRKÜTTÜ

Geçen ay, Meksika'da bir koçun ölümü de Chupacabra'ya yüklenmişti. Ölü hayvan, Meksika'nın Cancún tatil beldesinin 25 mil batısındaki Leona Vicario adlı bir köyde bulundu. Yaraları olan beyaz koç, yerde bir taşın üzerinde yatarken bulundu. Bazı sakinlerin hayvanın ölümünün nedeninin bir vahşi kedi olabileceğini düşünmesine rağmen, birçok kişi gizemli ısırık izleri nedeniyle bunu "Keçi-Emici"ye atfetti.

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"BEYİN YİYEN BİR GECE KUŞU OLDUĞU SÖYLENİYOR"

Bölge sakini olan Elvira, "Jaguarundiler genellikle yumuşak parçaları, gözleri ve dili yerler. O hayvan ya da benzer bir şekilde davranan başka bir hayvan olabilir." dedi. Bir başka bir kişi ise, "Bana, gözlerini ve dilini kaybeden ve sonra bulunan kaşifler hakkındaki bir belgeseli hatırlatıyor." dedi. Abdiel ise şunları söyledi: "Köyümüzde, yıllardır, beyin yiyen bir gece kuşu olduğu söyleniyor. Köyümüzde ona Xnuc diyoruz."

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Bu yaratıklar ilk olarak 1995'te, Porto Riko'da bildirilmişti, yerliler onu keçi ve koyun gibi evcil hayvanların ölümünden sorumlu tutmuştu.

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