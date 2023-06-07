Çift başlı doğan buzağı, görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Çift başlı doğan buzağı, görenleri şaşkına çevirdi

Çift başlı doğan buzağı, görenleri şaşkına çevirdi

07.06.2023 12:25

Hindistan'da bir kasabada iki başlı buzağı doğdu. Bölge halkı durum karşısında şaşkınlık yaşasa da bunu mucize olarak adetti. İneklerin kutsal kabul edildiği Hindu inancına göre bu özel buzağı, deformasyonlarına rağmen sağlıklı görünüyor.

Hindistan'ın kuzeydoğusunda bir kasabada, iki başlı bir buzağı doğdu ve bu durum halkı şaşırttı. Ancak bu iki baş, bir ağızı paylaşıyor ve aralarında iki kulak bulunuyor. Hindistan'ın çoğunlukla Hindu inancına göre inekler kutsal kabul edilir. Bu özel doğmuş buzağının, görünür deformasyonlarına rağmen sağlıklı olduğu düşünülüyor.

YAŞAM SÜRELERİ KISA OLUYOR

Bu durum, genellikle "çok başlılık" veya "dicephalic parapagus" olarak adlandırılır ve bir embriyo oluşurken hücrelerin anormal gelişmesi sonucu oluşur. Böyle bir durumla doğan hayvanların yaşam süreleri genellikle kısa olur ve sadece birkaç ay hayatta kalabilirler.

Çift başlı doğan buzağı kasaba halkını şaşırttı! Gözlerinin önünden ayırmıyorlar

GAYET SAĞLIKLI

Ancak bu buzağı, henüz 11 günlük olmasına rağmen gayet sağlıklı görünüyor. Kasaba halkı ise özel durumda doğan buzağıyı el üstünde tutuyor. Çok başlı hayvanlar genellikle her başta bir beyne sahip olur ve vücut üzerinde kontrol genellikle başlara bölünmüştür.

Çift başlı doğan buzağı kasaba halkını şaşırttı! Gözlerinin önünden ayırmıyorlar
Çift başlı doğan buzağı kasaba halkını şaşırttı! Gözlerinin önünden ayırmıyorlar
Çift başlı doğan buzağı kasaba halkını şaşırttı! Gözlerinin önünden ayırmıyorlar
YORUMLAR
500

Komik - İlginç, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çift başlı doğan buzağı, görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika


Son Dakika
12:24 Koşu bandında koşan genç kadının talihsiz anı! Taytı aşağı indi, yüzü soyuldu
12:21 Cinsel İlişki Şampiyonası başlıyor! İşte merak edilen kurallar ve katılacak ülkeler
12:08 Cinsel İlişki Şampiyonası başlıyor! İşte merak edilen kurallar ve katılacak ülkeler
12:08 CHP'den ayrılan DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi kendi adaylarını çıkaracak
12:05 Nurgül Yeşilçay, dolar ve altının rekor kırmasına esprili bir paylaşımla karşılık verdi
11:56 Saadet, DEVA ve Gelecek Partisi'nden Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! TBMM Başkanlığı için kendi adaylarını çıkardılar
11:58 Kariyeri bitmek üzere olan Ronaldo bambaşka bir branşa yöneldi! Hayranları ağzı açık seyretti
11:53 Dolar ve altının rekor kırdığını gören Nurgül Yeşilçay, Asmalı Konak'taki takı sahnesini paylaştı
11:54 Çift başlı doğan buzağı, görenleri şaşkına çevirdi
11:45 Kariyeri bitmek üzere olan Ronaldo bambaşka bir spora yöneldi! Hayranları ağzı açık izledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2023 12:36:28. #1.12#
SON DAKİKA: Çift başlı doğan buzağı, görenleri şaşkına çevirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement