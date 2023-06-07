Çift başlı doğan buzağı, görenleri şaşkına çevirdi

Hindistan'ın kuzeydoğusunda bir kasabada, iki başlı bir buzağı doğdu ve bu durum halkı şaşırttı. Ancak bu iki baş, bir ağızı paylaşıyor ve aralarında iki kulak bulunuyor. Hindistan'ın çoğunlukla Hindu inancına göre inekler kutsal kabul edilir. Bu özel doğmuş buzağının, görünür deformasyonlarına rağmen sağlıklı olduğu düşünülüyor.

YAŞAM SÜRELERİ KISA OLUYOR

Bu durum, genellikle "çok başlılık" veya "dicephalic parapagus" olarak adlandırılır ve bir embriyo oluşurken hücrelerin anormal gelişmesi sonucu oluşur. Böyle bir durumla doğan hayvanların yaşam süreleri genellikle kısa olur ve sadece birkaç ay hayatta kalabilirler.

GAYET SAĞLIKLI

Ancak bu buzağı, henüz 11 günlük olmasına rağmen gayet sağlıklı görünüyor. Kasaba halkı ise özel durumda doğan buzağıyı el üstünde tutuyor. Çok başlı hayvanlar genellikle her başta bir beyne sahip olur ve vücut üzerinde kontrol genellikle başlara bölünmüştür.