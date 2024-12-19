Çin, 9 saatlik uzay yürüyüşüyle ABD'nin rekorunu tarihe gömdü - Son Dakika
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Dünya

Çin, 9 saatlik uzay yürüyüşüyle ABD'nin rekorunu tarihe gömdü

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Çin Uzay Ajansı astronotları, uzay istasyonunda gerçekleştirdikleri 9 saat süren uzay yürüyüşü ile ABD'nin 2001 yılından bu yana elinde bulunan uzay rekorunu kırdı. ABD'nin rekoru 8 saat 56 dakikaydı.

19.12.2024 11:35
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Çin Uzay İstasyonu astronotlarından tarihi bir rekor geldi. İki astronot, uzay istasyonunda 9 saat süren uzay yürüyüşü gerçekleştirdi. Bu süre ile Çinliler, 23 yıl sonra ABD'nin elinde bulunan rekoru geride bırakmış oldu. ABD'nin rekoru 8 saat 56 dakikaydı.

"İNSANLI UZAY UÇUŞUNUN AMACI BAYRAK YARIŞIDIR"

Astronotlardan ikisi, Wenteyn Laboratuvar Modülü'nden güvenlik kabloları ile uzaya çıkış yaptı. Bir astronot ise uzay istasyonunda kalarak teknik destek verdi. Mutluluklarını teşekkürlerle dile getiren astronotlar şunları söyledi: "Uzay yürüyüşü yapma şansı elde etmemizi sağlayan sıkı çalışmanız için hepinize teşekkür ederim. İnsanlı uzay uçuşunun amacı bir bayrak yarışıdır ve biz her adımda bunun içindeyiz. Çabalamaya devam edelim ve birlikte geleceğe doğru ilerleyelim."

2025 MAYIS'A KADAR GÖREVDELER

Ekim 2023'te Tiangong Uzay İstasyonu'na ulaşan Shenzhou-19 mürettebatı, 2025 yılı Nisan veya Mayıs ayına kadar görevde kalacak. Ekip, yeni uzay yürüyüşleri ve bilimsel deneyler yapacak. Görev sonunda İç Moğolistan'a iniş gerçekleştirecek.

Çin, 9 saatlik uzay yürüyüşüyle ABD\'nin rekorunu tarihe gömdü

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Dünya, Uzay, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin, 9 saatlik uzay yürüyüşüyle ABD'nin rekorunu tarihe gömdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Mesut Kaya:
    Biz de ancak uzay turizmi için yolcu gönderelim 14 1 Yanıtla
    Ziya Tahtalı:
    zamanında heykel yerine farklı projelerde değerlenseydi bizde yapardık ama hertarafımız heykel dolu silah sanayide yapılan iyileştirmeler zamanında yapılsaydı şimdi çok farklı konumdaydık kaya 0 0
    Furkan GÖkhan Güsar:
    Onu da bizim yani halkın parasıyla yapıyorlar. 0 0
  • Veysi Karaman:
    bu çin sessiz sessiz ilerliyor aferim 14 1 Yanıtla
  • Murat Çil:
    gitmişken insanlık namına uzayda rehin kalan iki Amerikalıyı da getirsinler 2 0 Yanıtla
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