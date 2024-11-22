Çin, 9 Ülkeye Vize Muafiyeti Getiriyor

ÇİN, tek taraflı vize muafiyeti programına 9 ülkeyi daha dahil edeceğini duyurdu.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Bulgaristan, Romanya, Malta, Hırvatistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Estonya, Letonya ve Japonya'dan gelen umuma mahsus pasaport sahibi kişilerin 30 Kasım 2024-31 Aralık 2025 tarihleri arasında Çin'e vizesiz seyahat edebileceğini bildirdi. Lin, vizesiz kalış süresinin de 15 günden 30 güne uzatılacağını kaydetti.
Sözcü Lin, dokuz ülke dahil Çin'in vize muafiyeti uyguladığı 38 ülkeden umuma mahsus pasaport sahibi kişilerin iş, turizm, aile ziyareti ve değişim programı kapsamında ziyaret amacıyla Çin'e 30 gün vizesiz giriş yapabileceğini belirtti.
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