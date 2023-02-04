Çin, balonun meteorolojik araştırmalarda kullanılan sivil bir hava aracı olduğunu belirtti - Son Dakika
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Çin, balonun meteorolojik araştırmalarda kullanılan sivil bir hava aracı olduğunu belirtti

04.02.2023 16:17
Çin, balonun meteorolojik araştırmalarda kullanılan sivil bir hava aracı olduğunu belirtti

ABD'nin hava sahasına Perşembe günü girerek krize neden olan 'casus balonla' ilgili Çin bugün detaylı açıklama yaptı.

ABD'nin hava sahasına Perşembe günü girerek krize neden olan 'casus balonla' ilgili Çin bugün detaylı açıklama yaptı. Çin Dışişleri Bakanlığı, balonun rotasından çok fazla saptığını vurgulayarak "Başta meteorolojik amaçlar olmak üzere araştırma için kullanılan sivil bir hava aracıdır" dedi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü tarafından bugün yapılan açıklamada, balonun mücbir sebeplerden dolayı rotasından çok saptığı ve Çin'in bunu doğrulayarak ABD tarafına bilgi verdiğini belirtti. Bakanlık açıklamasında şunlara yer verdi;

"Başta meteorolojik amaçlar olmak üzere araştırma için kullanılan sivil bir hava aracıdır. Batı Rüzgarlarından etkilenen ve sınırlı kendi kendini yönlendirme kabiliyetine sahip olan hava aracı, planlanan rotasından çok sapmıştır.Bu tamamen mücbir sebeplerden kaynaklanan beklenmeyen bir durumdur ve gerçekler çok nettir. Çin her zaman uluslararası hukuka sıkı sıkıya bağlı olarak hareket eder ve tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyar.Herhangi bir egemen ülkenin topraklarını veya hava sahasını ihlal etme niyetimiz yok ve asla ihlal etmedik. ABD'deki bazı politikacılar ve medya, onu Çin'e saldırmak ve karalamak için abarttı. Çin tarafı buna şiddetle karşı çıkıyor."'ÇİN SEYAHATİMİ ERTELEDİM'Balonun ABD'nin hava sahanlığına girmesinden sonra dün açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Çin'in kabul edilemez eyleminin ışığında, bu hafta sonu Çin'e planladığım seyahatimi ertelediğimi iletmek için bu sabah ÇKP Merkezi Dışişleri Ofisi Direktörü Wang Yi ile konuştum. Bildiğiniz gibi Başkan Biden ve Başkan Şi, Kasım ayında Bali'de yaptıkları görüşmede benim Pekin'e gidip onların görüşmelerini takip etmem konusunda anlaştılar" dedi.'İKİ TARAF DA ZİYARET OLACAĞINI AÇIKLAMAMIŞTI'Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Blinken'in Çin ziyaretini ertelemesiyle ilgili şunları kaydetti;"Her düzeyde temas ve iletişimin sürdürülmesi, Çin ve ABD Başkanlarının Bali'de yaptıkları toplantıda vardıkları önemli bir ortak anlayıştır.Her iki taraftaki diplomatik ekiplerin görevlerinden biri, ikili ilişkileri düzgün bir şekilde yönetmek, özellikle bazı beklenmedik durumları soğukkanlı ve ihtiyatlı bir şekilde yönetmektir.Aslında, iki taraf da bir ziyaret olacağını açıklamamıştı. Son açıklamanın yapılması ABD'nin meselesidir ve buna saygı duyuyoruz."

Kaynak: DHA
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Çin Halk Cumhuriyeti, Dışişleri Bakanlığı, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin, balonun meteorolojik araştırmalarda kullanılan sivil bir hava aracı olduğunu belirtti - Son Dakika

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