Çin Büyükelçisi: Dünya savaşını Türkiye ile birlikte önlemeye çalışıyoruz

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları devam ederken; Çin Büyükelçisi Jiang Xuebin, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'a önemli açıklamalarda bulundu.

"ÇÖZÜM ULUSLARARASI HUKUKA GERİ DÖNÜLMESİDİR"

"İran ile ABD arasında müzakereler sürerken ABD ve İsrail'in İran'a saldırması kabul edilemezdir; egemen bir ülkenin liderinin öldürülmesi ve rejim değişikliğinin kışkırtılması da kabul edilemezdir" diyen büyükelçi "Tüm bunlar uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal etmiştir. İran ve Körfez ülkelerinin egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir. Masum sivillere ve sivil hedeflere yönelik her türlü saldırı kınanmalıdır.

Halihazırda birinci öncelik askerî operasyonların derhal durdurulması ve savaş ateşinin daha fazla yayılmasının önlenmesidir. Barışın yeniden tesis edilmesi için en kısa sürede diyalog ve müzakerelere geri dönülmesi için çaba gösterilmelidir. Temel çözüm ise uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkilerin temel normlarına bağlılığa yeniden dönülmesidir" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE GİBİ GELİŞMELERDEN ENDİŞE DUYUYORUZ"

"Asıl hedef İran değil Çin deniliyor bu konuda ne dersiniz?" sorusuna yanıt veren Xuebin, "Çin, savaşın bir tarafı değildir; ancak savaşın uzaması ve gerilimin tırmanması hiçbir tarafın çıkarına değildir. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye gibi biz de gelişmelerden endişe duyuyor ve bölgesel istikrardan etkileniyoruz. Çin tarafı her zaman şunu savunmaktadır: Savaş ve güç kullanımı sorunları kökünden çözemeyecektir. Sorunların doğru çözüm yolu diyalog ve müzakereden geçmektedir. İhtilaflar ve anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerekmektedir. Çin, bölgesel barış ve istikrarın korunmasına katkı sağlamaya devam edecektir" diye konuştu.

DİKKAT ÇEKEN HÜRMÜZ BOĞAZI SÖZLERİ

"Hürmüz boğazının kapanması Çin'i nasıl etkiler ? Bu boğazın önemi nedir?" sorusuna ise büyükelçi şöyle yanıt verdi: "Hürmüz Boğazı ve çevresindeki sular, uluslararası mal ve enerji ticareti açısından son derece önemli bir geçiş hattıdır. Bu bölge, enerji güvenliği ve dünya ekonomisi için hayati öneme sahiptir. Tüm taraflar enerji arzının istikrarlı ve kesintisiz şekilde sürdürülmesini sağlamaktan sorumludur. Bu bölgenin güvenliği ve istikrarının korunması, uluslararası toplumun ortak çıkarınadır.

Körfez ülkeleriyle yakın siyasi, ekonomik, ticari ve beşerî işbirliğini sürdürüyoruz ve bölgede gerilimin tırmanmasını görmek istemiyoruz. Çin tarafı, tüm taraflara askeri operasyonların derhal durdurulması, gerilimin tırmanması ve küresel ekonominin daha çok etkilenmesinden kaçınılması çağrısında bulunmaktadır. Çin, kendi enerji güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri alacaktır."

"3. DÜNYA SAVAŞINI TÜRKİYE İLE BİRLİKTE ÖNLEME ÇALIŞIYORUZ"

Son olarak "3. Dünya Savaşı çıkar mı" sorusuna ise Xuebin, "Türkiye ve Çinbarış ve diplomasi için çalışıyoruz. Güç kullanmak çözüm değildir. Savaşın dünyaya ekonomiye maliyeti var. Barış masası kurulmalıdır" diyerek yanıt verdi.