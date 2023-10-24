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Çin'de sırra kadem basan Savunma Bakanı Li Şangfu görevden alındı - Son Dakika

Çin'de sırra kadem basan Savunma Bakanı Li Şangfu görevden alındı

Son Güncelleme: 24.10.2023 18:37

Çin'de aylardır haber alınamayan Savunma Bakanı Li Şangfu'nun akıbeti belli oldu. Şangfu görevden alındı.

Çin'de bir süredir ortalıkta görünmeyen Savunma Bakanı Li Şangfu'nun görevden alındığı ortaya çıktı.

KAYIP SAVUNMA BAKANI GÖREVDEN ALINDI

Çin'de bir süredir sırra kadem basan kayıp Savunma Bakanı Li Şangfu ile ilgili yeni gelişme yaşandı. Çin devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre, Li hakkındaki karar, Çin'in yasama organı Ulusal Halk Kongresinin Merkez Komitesinin Pekin'de düzenlediği oturumda alındı. Komiye üyeleri, yaptıkları oylamada Li'yi bakanlık görevinden aldı.

YERİNE GELECEK İSİM HENÜZ BELLİ DEĞİL

Li'nin yerine kimin getirildiği ise henüz açıklanmadı. Toplantıda Maliye Bakanlığı ile Bilim ve Teknoloji Bakanlığına da yeni isimlerin atandığı aktarıldı.

EN SON 29 AĞUSTOS'TA GÖRÜLMÜŞTÜ

Eski Bakan Li, en son 29 Ağustos'ta Pekin'de düzenlenen Çin- Afrika Barış ve Güvenlik Forumu'nda kamuoyunun karşısına çıkmıştı. Çinli Bakan'ın 7-8 Eylül'de katılması gereken Çin- Vietnam Yıllık Savunma İşbirliği Toplantısı, "sağlık sorunu" gerekçe gösterilerek iptal edilmişti. Li, Çin ordusunun yönetim organı olan 7 kişilik Merkezi Askeri Komisyonun (MAK) 15 Eylül'de yapılan toplantısına katılmayan tek üye olmuştu. Eski Bakan, 1 Ekim'de Ulusal Gün resepsiyonunda da katılmamıştı.

"YOLSUZLUK SORUŞTURMASI" İDDİASI

ABD'nin Washington Post gazetesi, 15 Eylül'de yayımladığı haberde, "adı açıklanmayan Amerikalı yetkililere" dayanarak Li hakkında "yolsuzluk soruşturması" başlatıldığını ve Bakan'ın görevden alındığını iddia etmişti. Haberde, soruşturmanın askeri donanım tedarikindeki yolsuzlukla bağlantılı olduğu ileri sürülmüştü. Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) Donanım Geliştirme Dairesi, temmuz ayı sonunda, Li'nin ortadan kaybolmasından yaklaşık bir ay önce, askeri donanım tedarik ve ihale süreçlerinde "düzenleme ve disiplin ihlalleri" nedeniyle soruşturma başlatıldığını duyurmuş, Li'nin Daire Başkanı olduğu Ekim 2017'den itibaren tespit edilen "uygunsuzluklarla" ilgili ihbar çağrısı yapmıştı.

ABD'NİN YAPTIRIM LİSTESİNDE

Eski Savunma Bakanı Li, göreve gelmeden önce, 2017-2022 döneminde Merkezi Askeri Komisyona bağlı Donanım Geliştirme Dairesinin başkanlığını yürütmüştü. Li, bu görevi yürütürken, Rusya'dan Su-35 savaş uçakları ile S-400 füze savunma sisteminin satın alınmasında rolü olduğu gerekçesiyle 2018'de ABD tarafından yaptırım listesine alınmıştı.

Çin'de kayıp Savunma Bakanı Li Şangfu görevden alındı
Li Şangfu

DIŞİŞLERİ BAKANI DA GÖREVDEN ALINMIŞTI

Li'nin göz önünden çekilmesi ve hakkındaki iddialar, temmuzda eski Dışişleri Bakanı Çin Gang'ın ortadan kaybolması ve görevden alınmasının ardından geldi. Çin Gang da benzer şekilde yaklaşık 3 hafta ortadan kaybolmuş ve bu sürede önceden planlanan uluslararası toplantılara "sağlık sorunlarını" gerekçe göstererek katılmamış, sonunda 25 Temmuz'da herhangi bir gerekçe gösterilmeden görevden alınmıştı. Her iki eski bakanın da akıbeti hala meçhul.

BABASI KIZIL ORDU'DA SUBAYDI

Çin'de Komünist devriminin ilk kadrolarına mensup bir aileden gelen Li'nin babası, Kızıl Ordu Demir Yolu Kuvvetleri'nde görevli üst düzey bir subaydı. Ülkenin kuzeyindeki Sıçuan eyaletinin merkezi Çıngdu'da 1958'te dünyaya gelen Li, Ulusal Savunma Teknolojisi Üniversitesinde havacılık ve uzay mühendisliği öğrenimi gördü. Mezuniyetinin ardından Şıçuan eyaletindeki Şiçang Uydu Fırlatma Merkezinde çalışmaya başlayan Li, 2003'te merkezin komutanlığına yükselmiş, bu dönemde Çin'in Ay keşif programının parçası olan Çang'ı-1 ve Çang'ı-2 keşif araçlarının olduğu çok sayıda fırlatışı koordine etmişti

MART AYINDA SAVUNMA BAKANI OLMUŞTU

Li, 2013'te Merkezi Askeri Komisyonun, o zamanki adıyla "Genel Silahlanma Dairesi"nde Kurmay Başkanı, 2014'te ise Komutan Yardımcısı olmuştu. 2016'da ÇHKO'nun yeni kurulan uzay, siber uzay ve elektronik harpten sorumlu Stratejik Destek Kuvveti'nin komutan yardımcılığına atanan Li, Eylül 2017'de Merkezi Askeri Komisyonun, yeni adıyla "Donanım Geliştirme Dairesi"nin başına geçmişti. 2017'de ÇKP 19. Ulusal Kongresinde partinin en üst yönetim organı Merkez Komiteye seçilen Li, Ekim 2022'deki 20. ÇKP Ulusal Kongresinde Merkezi Askeri Komisyon üyeliğine seçilmiş, ardından Mart 2023'te 14. Ulusal Halk Kongresinde savunma bakanlığına atanmıştı.

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Son Dakika Dünya Çin'de sırra kadem basan Savunma Bakanı Li Şangfu görevden alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çin'de sırra kadem basan Savunma Bakanı Li Şangfu görevden alındı - Son Dakika
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