Çin'de oyun bağımlısı koca, kendisine oyun için para vermeyen eşini döverek kör etti - Son Dakika
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Dünya

Çin'de oyun bağımlısı koca, kendisine oyun için para vermeyen eşini döverek kör etti

Çin\'de oyun bağımlısı koca, kendisine oyun için para vermeyen eşini döverek kör etti

Çin'de Lao Chunxue, kocası Xie'nin oyun bağımlılığını finanse etmeyi reddettiği için dövüldü ve kör edildi. Xie, 10.000 yuan isteği reddedilince saldırdı. Lao, üç ay koma sonrası görme yetisini kaybetti. Xie, 11 yıl hapis ve 657.000 yuan tazminata mahkûm edildi. Olay, Çin'de aile içi şiddet ve acele evlilikler hakkında tartışma başlattı. Sosyal medyada cezanın yetersizliği ve şiddetin hafife alınmaması gerektiği vurgulandı.

17.09.2024 14:51
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Çin'in İç Moğolistan bölgesinden 28 yaşındaki Lao Chunxue'nin hayatı, evliliğinden iki ay sonra trajik bir şekilde değişti. Kocası Xie, oyun bağımlılığını finanse etmeyi reddettiği için Lao'yu vahşice dövdü ve kalıcı olarak kör olmasına neden oldu.

Çift 2022'de bir akrabanın tanıştırmasıyla bir araya geldi ve kısa bir süre sonra evlendi. İş aramak için Henan eyaletine taşındılar, ancak Xie'nin oyun bağımlılığı giderek kötüleşti. 19 Mart 2023'te Xie, karısından 10.000 yuan (yaklaşık 1.400 dolar) istedi. Lao'nun reddetmesi üzerine Xie, onu yumruklamaya ve bir tavayla vurmaya başladı.

Saldırı sırasında, Xie'nin annesi oğlunu telefondan kışkırttı. Olay, Lao'nun kuzeninin müdahalesiyle son buldu. Lao, üç ay komada kaldıktan sonra uyandığında kör olduğunu öğrendi. Doktorlar, kafa içi kanamadan kaynaklanan optik atrofi teşhisi koydu ve hasarın kalıcı olduğunu açıkladı.

Lao'nun ailesi, tedavi için yüz binlerce yuan harcadı ve evlerini ipotek ettirdi. Xie'nin ailesi ise sadece 36.000 yuan (5.000 dolar) katkıda bulundu. 30 Ağustos'ta mahkeme, Xie'yi 11 yıl hapis cezasına çarptırdı ve 657.000 yuan (93.000 dolar) tazminat ödemesine hükmetti.

Bu olay, Çin'de aile içi şiddet ve acele evlilikler konusunda tartışmalara yol açtı. Sosyal medyada birçok kişi, Xie'nin cezasının yetersiz olduğunu ve bu tür suçların "aile içi şiddet" olarak hafife alınmaması gerektiğini vurguladı.

Vaka, evlilik öncesi çiftlerin birbirlerini daha iyi tanımaları ve potansiyel tehlikelere karşı dikkatli olmaları gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Çin'de oyun bağımlısı koca, kendisine oyun için para vermeyen eşini döverek kör etti
Çin'de oyun bağımlısı koca, kendisine oyun için para vermeyen eşini döverek kör etti
Çin'de oyun bağımlısı koca, kendisine oyun için para vermeyen eşini döverek kör etti

Çin Halk Cumhuriyeti, 3-sayfa, Toplum, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'de oyun bağımlısı koca, kendisine oyun için para vermeyen eşini döverek kör etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Veysi Karaman:
    boşa gitsin 5 0 Yanıtla
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