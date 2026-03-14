Çin'de zam öncesi benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu

14.03.2026 01:32  Güncelleme: 01:35
Çin'de zam kararının yürürlüğe girmesinden önce depolarını doldurmak isteyen sürücüler benzin istasyonlarına akın etti. Birçok kentte uzun araç kuyrukları oluşurken, özellikle büyük şehirlerde benzin istasyonlarının önündeki konvoy kilometrelerce uzadı. Yapılacak zammın arkasında ise Orta Doğu'da yaşanan savaş nedeniyle küresel bazda artan petrol fiyatları var.

Çin'de akaryakıt fiyatlarına yapılması beklenen zam öncesinde sürücüler benzin istasyonlarına akın etti. Özellikle doğu kentlerinde yüzlerce sürücünün depolarını zamsız fiyattan doldurmak için istasyonlara yönelmesi nedeniyle kilometrelerce uzayan kuyruklar oluştu. Zamdan önce yakıt almak isteyen sürücüler, gece saatlerine kadar benzin istasyonlarına ulaşmak için çabaladı.

ZAM ÖNCESİ DEPOLAR DOLDURULDU

Çin'de akaryakıt fiyatlarının artırılacağı yönündeki açıklamaların ardından birçok sürücü benzin istasyonlarına yöneldi. Özellikle Nanjing kentinde çekilen görüntülerde, araçların istasyonların önünde uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü.

Sürücüler, fiyat artışı yürürlüğe girmeden önce depolarını doldurarak fiyatlardan az olsa kar etmeye çalıştı.

ARTAN KÜRESEL PETROL FİYATLARI ETKİLİ OLDU

Akaryakıt fiyatlarındaki artışın arkasında küresel petrol piyasalarında yaşanan yükseliş var. Zira Orta Doğu'daki gerilim ve enerji piyasalarındaki belirsizlik, petrol fiyatlarının hızlı ve ciddi şekilde yükselmesine neden oldu. Brent petrolün varil fiyatı hali hazırda 100 dolar seviyesinde seyrediyor.Fiyatlar geçtiğimiz hafta 120 dolar sınırına dayanmıştı.

Artan maliyetler nedeniyle Çin yönetimi de akaryakıt fiyatlarında düzenlemeye gitme kararı aldı.

