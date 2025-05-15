Çin\'den Güney Amerika Ülkelerine Vizesiz Seyahat

ÇİN Dışişleri Bakanlığı, Brezilya, Arjantin, Şili, Peru ve Uruguay vatandaşlarına 30 güne kadar vizesiz Çin'e giriş imkanı tanınacağını açıkladı.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Brezilya, Arjantin, Şili, Peru ve Uruguay vatandaşlarının umuma mahsus pasaport ile iş, turizm, aile ziyareti ve transit amaçlı seyahatlerinde, 30 günü aşmamak kaydıyla vize muafiyetinden yararlanabileceklerini belirtti. Yeni uygulama, 1 Haziran 2025'te yürürlüğe girecek ve 31 Mayıs 2026'ya kadar geçerli olacak.
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