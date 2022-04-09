Çin'in Gönderdiği Yeni Gıda Yardımı Partisi Afganistan'da Dağıtıldı - Son Dakika

KABİL, 9 Nisan (Xinhua) — Ekonomik iflasın eşiğindeki savaştan yorgun düşmüş Afganistan'da insani bir kriz yaşanırken Çin'in gönderdiği beşinci gıda yardımı partisi Cuma günü dağıtılmaya başlandı. Afganistan Geçici Hükümeti Mülteciler ve Geri Dönüş İşleri Bakan Yardımcısı Vekili Arsala Kharoti ve Afganistan'daki Çin Büyükelçiliği'nin Ekonomi ve Ticaret Müşaviri Hu Guo'ai'nin katılımıyla Afganistan'ın başkenti Kabil'de Cuma günü bir dağıtım töreni düzenlendi.

Bu kez dağıtılan 600 ton pirinç, Çin'in acil insani yardım kapsamında yaptığı gıda yardımının beşinci partisini oluşturuyor. Çin'in geçmişte de ihtiyaç sahibi Afganlara dağıtılan gıda ve giysi içeren yardım paketleri gönderdiğini hatırlatan Kharoti, Çin'e insani yardımları için minnettarlığını dile getirdi. Kharoti; Çin'in, Afganistan'ın dostane komşusu olduğunu ve Afganistan ne zaman yardıma ihtiyaç duysa Çin halkının her zaman yardım eli uzattığını hatırlattı.

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Çin'in gönderdiği gıda yardımını alan insanlar, 7 Nisan 2022. (Fotoğraf: Saifurahman Safi/Xinhua)

Hu ise Çin hükümetinin; salgın, savaş ve kuraklık nedeniyle sıkıntı çeken Afgan halkının zor durumuyla yakından ilgilendiğini ve Afganlara yardım için elinden gelenin en iyisi yapacağını ifade etti. Geçtiğimiz Ağustos ayında ABD birliklerinin Afganistan'dan çekilmesi ve ABD hükümetinin yaklaşık 10 milyar ABD doları tutarındaki Afgan varlıklarını dondurmasının ardından Afganistan'ın ekonomik sorunları daha da kötüleşti. Yardım kuruluşlarının raporlarına göre Afganistan'ın yaklaşık 35 milyonluk nüfusunun 22 milyonundan fazlası, akut gıda kıtlığı ve insani krizle karşı karşıya bulunuyor.

Çin hükümeti geçtiğimiz Eylül ayında Afganistan'a acil insani yardım olarak 200 milyon yuan (yaklaşık 31,4 milyon ABD doları) değerinde gıda, kışlık malzeme, Kovid-19 aşısı ve ilaç göndermeye karar verdiğini duyurmuştu. Çin şu ana kadar Afganistan'a toplam 6.220 ton gıda yardımında bulundu.