Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor

Çin\'in Nostradamus\'u Jiang Xueqin\'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor
05.03.2026 23:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Orta Doğu'da 6'ncı gününe giren savaş, Çinli tarihçi ve eğitimci Jiang Xueqin'in iki yıl önce dile getirdiği çarpıcı öngörüleri yeniden gündeme taşıdı. Jiang, 2024 yılında verdiği "Öngörülebilir Tarih" derslerinde Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı seçileceğini ve İran'la bir savaşın patlak vereceğini öne sürmüştü. Bu iki tahmin gerçekleşirken, Çinli profesörün en çok tartışılan üçüncü öngörüsü ise söz konusu savaşın ABD'nin yenilgisiyle sona ereceği yönünde.

Çinli tarihçi ve eğitimci Jiang Xueqin'in 2 yıl öncekiöngörüleri, Orta Doğu'daki son gelişmelerle birlikte yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada "Çin'in Nostradamus'u" olarak anılan Jiang'ın, 2024 yılında verdiği "Öngörülebilir Tarih" (Predictive History) derslerinde ABD siyaseti ve Orta Doğu'daki olası bir savaşla ilgili dikkat çeken tahminlerde bulunduğu ortaya çıktı. Son gelişmelerin ardından bu öngörüler dünya gündeminde hızla yayılmaya başladı.

İLK İKİ TAHMİNİ GERÇEKLEŞTİ

Jiang'ın en çok konuşulan öngörülerinden ilki, Donald Trump'ın yeniden ABD başkanı olacağı yönündeydi. Biden yönetimi devam ederken yaptığı bu tahmin, Trump'ın yeniden seçilmesiyle birlikte gerçekleşmiş oldu.

Profesör Jiang'ın İkinci öngörü ise ABD ile İran arasında doğrudan bir askeri çatışma ihtimaliydi. Jiang, Trump yönetiminin bölgesel baskılar ve güvenlik gerekçeleri nedeniyle İran ile çatışma riski yaşayabileceğini öne sürmüştü. 6 28 Şubat'ta İsrail ile birlikte başlatılan saldırılar bu öngörüyü de gerçeğe dönüştürdü.

ÜÇÜNCÜ TAHMİN: "ABD BU SAVAŞI KAYBEDECEK"

Jiang Xueqin'in şu sıralar sosyal medyada en çok paylaşılan üçüncü tahmini ise çok daha çarpıcı. Tarihçi, ABD'nin İran'la gireceği geniş çaplı bir savaşın Washington için stratejik bir tuzağa dönüşebileceğini savunurken, sonucun ABD için hüsran olacağını söylüyor.

Jiang'a göre İran'ın dağlık coğrafyası ve geniş toprakları, tarih boyunca büyük ordular için ciddi bir engel oluşturdu. Bu durumu antik Yunan'daki felaketle sonuçlanan Sicilya Seferi'ne benzeten Jiang, ABD askerlerinin böyle bir savaşta başarılı olamayacağını ve "asker değil rehine" konumuna düşebileceğini iddia ediyor.

"3-4 MİLYON ASKER GEREKİR"

Jiang ayrıca İran'ın tamamen kontrol altına alınabilmesi için 3 ila 4 milyon asker gerektiğini, bunun ise mevcut ABD askeri kapasitesinin çok üzerinde olduğunu savunuyor.

BİR KEHANET DAHA

Çinli akademisyen, olası bir savaşın sadece askeri sonuçlar doğurmayacağını da öne sürüyor. Jiang'a göre çatışmanın genişlemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın kapanması küresel enerji ticaretini durma noktasına getirebilir.

Buna karşılık Çin'in elindeki ABD tahvillerini elden çıkarması durumunda ise ABD'de ciddi bir borç krizi yaşanabileceğini iddia ediyor. Jiang, uzun sürecek bir savaşın ABD içinde ekonomik sorunlara ve toplumsal huzursuzluklara yol açabileceğini de öne sürüyor.

JİANG XUEGİN KİMDİR?

Yale Üniversitesi mezunu olan Jiang Xueqin, Pekin'de eğitim ve tarih alanında çalışmalar yapan bir akademisyen. Jiang, tahminlerini mistik kehanetlere değil; oyun teorisi ve yazar Isaac Asimov'un Vakıf serisinde geçen "psikotarih" kavramına dayandırdığını söylüyor.

Jiang, "Predictive History" adlı YouTube kanalında tarihsel kalıplar ve oyun teorisi kullanarak geleceğe dair jeopolitik senaryolar anlatıyor.

Donald Trump, Nostradamus, Orta Doğu, Politika, Eğitim, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • 9dcfm8s7q7 9dcfm8s7q7:
    hadi insallah 39 0 Yanıtla
  • Tolga Akdemir Tolga Akdemir:
    İnşallah doğru çıkar tahminin. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12 yaşında ama boyu 1.80 İbrahim Tatlıses’in kızının son hali görenleri şaşırttı 12 yaşında ama boyu 1.80! İbrahim Tatlıses'in kızının son hali görenleri şaşırttı
Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı Devlet dairesinde skandal: Vatandaş o anları kayda alıp paylaştı
Komisyondan geçti Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor Komisyondan geçti! Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor
Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
İran en büyük kozunu açıkladı Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar
İran, Irak’taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu İran, Irak'taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu
Almanya savaşa mı katılıyor Savunma Bakanı alınan kararı duyurdu Almanya savaşa mı katılıyor? Savunma Bakanı alınan kararı duyurdu

22:27
ABD, Kuveyt’teki büyükelçiliğini kapattı
ABD, Kuveyt'teki büyükelçiliğini kapattı
22:23
Donald Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem’i görevden aldı
Donald Trump, İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'i görevden aldı
22:19
Bakü-Nahçıvan uçağı 71 yolcusuyla Iğdır’a indi
Bakü-Nahçıvan uçağı 71 yolcusuyla Iğdır'a indi
22:14
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı
20:51
ABD Başkanı Trump, İran’ın ardından Küba’nın da “düşeceğini“ iddia etti
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da "düşeceğini" iddia etti
20:24
İran, Bahreyn Petrol Şirketi’ne ait tesisi füzeyle vurdu
İran, Bahreyn Petrol Şirketi'ne ait tesisi füzeyle vurdu
20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye’nin dostluğunun önemi bilinmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye'nin dostluğunun önemi bilinmeli
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 00:05:01. #.0.4#
SON DAKİKA: Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.