Çin\'in Nostradamus\'u Jiang Xueqin\'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor

Çinli tarihçi ve eğitimci Jiang Xueqin'in 2 yıl öncekiöngörüleri, Orta Doğu'daki son gelişmelerle birlikte yeniden gündeme geldi. Sosyal medyada "Çin'in Nostradamus'u" olarak anılan Jiang'ın, 2024 yılında verdiği "Öngörülebilir Tarih" (Predictive History) derslerinde ABD siyaseti ve Orta Doğu'daki olası bir savaşla ilgili dikkat çeken tahminlerde bulunduğu ortaya çıktı. Son gelişmelerin ardından bu öngörüler dünya gündeminde hızla yayılmaya başladı.

İLK İKİ TAHMİNİ GERÇEKLEŞTİ

Jiang'ın en çok konuşulan öngörülerinden ilki, Donald Trump'ın yeniden ABD başkanı olacağı yönündeydi. Biden yönetimi devam ederken yaptığı bu tahmin, Trump'ın yeniden seçilmesiyle birlikte gerçekleşmiş oldu.

Profesör Jiang'ın İkinci öngörü ise ABD ile İran arasında doğrudan bir askeri çatışma ihtimaliydi. Jiang, Trump yönetiminin bölgesel baskılar ve güvenlik gerekçeleri nedeniyle İran ile çatışma riski yaşayabileceğini öne sürmüştü. 6 28 Şubat'ta İsrail ile birlikte başlatılan saldırılar bu öngörüyü de gerçeğe dönüştürdü.

ÜÇÜNCÜ TAHMİN: "ABD BU SAVAŞI KAYBEDECEK"

Jiang Xueqin'in şu sıralar sosyal medyada en çok paylaşılan üçüncü tahmini ise çok daha çarpıcı. Tarihçi, ABD'nin İran'la gireceği geniş çaplı bir savaşın Washington için stratejik bir tuzağa dönüşebileceğini savunurken, sonucun ABD için hüsran olacağını söylüyor.

Jiang'a göre İran'ın dağlık coğrafyası ve geniş toprakları, tarih boyunca büyük ordular için ciddi bir engel oluşturdu. Bu durumu antik Yunan'daki felaketle sonuçlanan Sicilya Seferi'ne benzeten Jiang, ABD askerlerinin böyle bir savaşta başarılı olamayacağını ve "asker değil rehine" konumuna düşebileceğini iddia ediyor.

"3-4 MİLYON ASKER GEREKİR"

Jiang ayrıca İran'ın tamamen kontrol altına alınabilmesi için 3 ila 4 milyon asker gerektiğini, bunun ise mevcut ABD askeri kapasitesinin çok üzerinde olduğunu savunuyor.

BİR KEHANET DAHA

Çinli akademisyen, olası bir savaşın sadece askeri sonuçlar doğurmayacağını da öne sürüyor. Jiang'a göre çatışmanın genişlemesi halinde Hürmüz Boğazı'nın kapanması küresel enerji ticaretini durma noktasına getirebilir.

Buna karşılık Çin'in elindeki ABD tahvillerini elden çıkarması durumunda ise ABD'de ciddi bir borç krizi yaşanabileceğini iddia ediyor. Jiang, uzun sürecek bir savaşın ABD içinde ekonomik sorunlara ve toplumsal huzursuzluklara yol açabileceğini de öne sürüyor.

JİANG XUEGİN KİMDİR?

Yale Üniversitesi mezunu olan Jiang Xueqin, Pekin'de eğitim ve tarih alanında çalışmalar yapan bir akademisyen. Jiang, tahminlerini mistik kehanetlere değil; oyun teorisi ve yazar Isaac Asimov'un Vakıf serisinde geçen "psikotarih" kavramına dayandırdığını söylüyor.

Jiang, "Predictive History" adlı YouTube kanalında tarihsel kalıplar ve oyun teorisi kullanarak geleceğe dair jeopolitik senaryolar anlatıyor.