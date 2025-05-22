ÇİN, 'Shenzhou-20' mürettebatının ilk uzay yürüyüşünü tamamladığını duyurdu.
Çin İnsanlı Uzay Mühendisliği Ofisi, 'Shenzhou-20' mürettebatının bugün Pekin saatiyle 16.49'da ilk uzay aracı dışı görevlerini (EVA) tamamladığını açıkladı. Yaklaşık 8 saat süren uzay yürüyüşünde taykonotlar Chen Dong, Chen Zhongrui ve Wang Jie, yer kontrol merkezinin desteğiyle uzay enkazından korunma sistemlerini planlanan konumlara yerleştirdi. Yürüyüş kapsamında dış ekipman ve sistemlerin kontrolü ile çeşitli bakım görevlerinin de tamamlandığı bildirildi.
Son Dakika › Dünya › Çin'in Shenzhou-20 Astronotları İlk Uzay Yürüyüşünü Gerçekleştirdi - Son Dakika
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