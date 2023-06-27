Çin'de birden bastıran şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi: 7 kişiden haber alınamıyor - Son Dakika
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Çin'de birden bastıran şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi: 7 kişiden haber alınamıyor

27.06.2023 15:15

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin Wenchuan ilçesinde Salı günü meydana gelen toprak kaymasının ardından Miansi kasabasında 7 kişiden haber alınamıyor. Heyelan, şiddetli yağış nedeniyle Miansi ve Weizhou kasabalarında meydana geldi. 900'den fazla kişi başka bölgelere yerleştirilirken, 400'den fazla kurtarma görevlisi kayıpları arıyor.

Çin'in Sichuan eyaletindeki Wenchuan ilçesinde salı günü erken saatlerde meydana gelen toprak kaymasının ardından 7 kişiden haber alınamıyor.

KURTARMA GÖREVLİLERİ, KAYIPLARI ARIYOR

İlçenin acil durum yönetim bürosu, kısa sürede bastıran şiddetli yağış nedeniyle Wenchuan ilçesindeki Miansi ve Weizhou kasabalarında heyelan meydana geldiğini bildirdi. Heyelanlardan etkilenen 900'ü aşkın kişi başka bölgelere yerleştirildi. 400'den fazla kurtarma görevlisi ise kayıpları arıyor.

Çin'de Heyelan: 7 Kişiden Haber Alınamıyor
Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin'de birden bastıran şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi: 7 kişiden haber alınamıyor - Son Dakika
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