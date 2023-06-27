Çin'in Sichuan eyaletindeki Wenchuan ilçesinde salı günü erken saatlerde meydana gelen toprak kaymasının ardından 7 kişiden haber alınamıyor.
İlçenin acil durum yönetim bürosu, kısa sürede bastıran şiddetli yağış nedeniyle Wenchuan ilçesindeki Miansi ve Weizhou kasabalarında heyelan meydana geldiğini bildirdi. Heyelanlardan etkilenen 900'ü aşkın kişi başka bölgelere yerleştirildi. 400'den fazla kurtarma görevlisi ise kayıpları arıyor.
Son Dakika › Dünya › Çin'de birden bastıran şiddetli yağış sonrası heyelan meydana geldi: 7 kişiden haber alınamıyor - Son Dakika