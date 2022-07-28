Çin'de mucize anları! 5. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğu havada yakalayarak kurtaran adam "kahraman" ilan edildi - Son Dakika
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Çin'de mucize anları! 5. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğu havada yakalayarak kurtaran adam "kahraman" ilan edildi

28.07.2022 19:26

Çin'in Tongxiang kentinde yoldan geçen bir adam, o esnada üstündeki binanın 5'inci katındaki pencereden düşen 2 yaşındaki çocuğu fark ederek havada yakalandı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, adam da Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian tarafından "kahraman" ilan edildi.

Çin'in Zhejiang eyaletinde yer alan Tongxiang kentinde bir binanın 5'inci katındaki pencereden düşen 2 yaşındaki çocuk ölümden döndü. Yoldan geçen 31 yaşındaki Shen Dong ile yanındaki kadın 5'inci katta asıllı kalan küçük çocuğu fark ederek hemen binanın altına koştu.

YERE DÜŞMEDEN YAKALADI

Çocuk yere düşmeden binanın altına gelerek kollarını açan Dong, önce binanın birinci katındaki çelik çatıya düşen küçük çocuğu yere düşmeden yakalayarak hayatını kurtardı.

Filmleri aratmayan kurtarma anı! 5. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğu havada yakaladı

KAHRAMAN İLAN EDİLDİ

Filmleri aratmayan kurtarma anına ait güvenlik kamerası görüntüleri ise Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian tarafından "Kahramanlar aramızda" başlığıyla sosyal medyada paylaşıldı. Sosyal medya kullanıcıları Dong'u kahraman ilan ederken, Dong'a madalya verilmesini istediler.

Filmleri aratmayan kurtarma anı! 5. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğu havada yakaladı

ÇOCUĞUN SAĞLIK DURUMU İYİ

Olayın ardından hastaneye kaldırılan küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Shen Dong, Çin basınına verdiği demeçte, "Dürüst olmak gerekirse detayları hatırlayamıyorum. Kollarım ağrıyor mu yoksa başka bir şey mi hatırlamıyorum. Ona ulaşmak sadece içgüdüseldi" ifadelerini kullandı. Dong, çocuğun 5'inci kattan ilk olarak düştüğü 1'inci kattaki çelik çatının düşüşünü yumuşattığını ve bu sayede hayatta kaldığını belirtti.

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Kaynak: İHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Zhejiang, Çocuk, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin'de mucize anları! 5. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğu havada yakalayarak kurtaran adam 'kahraman' ilan edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de mucize anları! 5. kattan düşen 2 yaşındaki çocuğu havada yakalayarak kurtaran adam "kahraman" ilan edildi - Son Dakika
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