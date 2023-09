Çin Savunma Bakanı sırra kadem bastı! İki haftadır ortada yok

Çin'de bu kez Savunma Bakanı Li Shangfu'dan 2 haftadır haber alınamıyor. Ülkede "siyasi istikrarsızlık" yaşandığına ilişkin spekülasyonların baş gösterdiği bir dönemde kendisinden 2 haftadır haber alınamayan Savunma Bakanı Shangfu'nun görevden alınmış ya da gözaltında olabileceği iddia ediliyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIYLA ORTAYA ÇIKTI

Shangfu'nun kayıp olduğuna ilişkin ilk ifadeler, ABD'nin Japonya Büyükelçisi Rahm Emanuel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. Emanuel paylaşımında, "Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in kabinesi Agatha Christie'nin 'And Then There Were None' adlı romanına benzemeye başladı. İlk olarak Eski Dışişleri Bakanı Qin Gang'tan daha sonra roket gücü komutanlarından haber alınmadı ve şimdi de Savunma Bakanı Li Shangfu'dan 2 haftadır haber alınamıyor" ifadelerini kullandı. Shangfu son olarak 29 Ağustos'ta başkent Pekin'de Çin- Afrika Forumu'nda görüntülenmiş, daha sonra hiçbir toplantıda yer almamıştı.

KAYIP BAKAN GÖREVDEN ALINMIŞTI

Qin Gang, en son 25 Haziran'da Rusya, Vietnam ve Sri Lanka Dışişleri Bakanları ile yaptığı görüşmelerde görüntülenmişti. Gang'ın 4 Temmuz'da AB Dış İlişkiler Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmesi planlanmıştı ancak Pekin yönetimi Borrell'in ziyaretini ziyarete 2 gün kala iptal etmişti. Qin Gang, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ve ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry'nin bu ay içinde Çin'e yaptığı ziyaretler esnasında da kamuoyunun önüne çıkmamıştı.

Ayrıca Endonezya'nın başkenti Jakarta'da düzenlenen ASEAN Dışişleri Bakanları Toplantısı'na da Qin Gang'ın yerine de o dönem Çin Komünist Partisi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörlüğü görevini yürüten Wang Yi katılmıştı. Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından 11 Temmuz'da düzenlenen basın toplantısında, Qin Gang'ın ASEAN toplantısına katılmama nedeni "sağlık problemleri" olarak belirtilmişti. Bakanlığın, düzenlediği olağan basın toplantılarında Qin Gang ile ilgili sorular yanıtsız bırakılmıştı. 25 Temmuz'da ise 1 aydır kendisinden haber alınamayan Qin Gang'ın Dışişleri Bakanlığı görevinden alınarak yerine Wang Yi'nin getirildiğini açıklanmıştı.