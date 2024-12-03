Çin ve Almanya Arasındaki Stratejik Diyalogun Yedinci Turu Gerçekleşti - Son Dakika
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Dünya

Çin ve Almanya Arasındaki Stratejik Diyalogun Yedinci Turu Gerçekleşti

Çin ve Almanya Arasındaki Stratejik Diyalogun Yedinci Turu Gerçekleşti

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ve Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, 'Çin-Almanya diplomasi ve güvenlik' konulu stratejik diyalogda iş birliğinin önemine vurgu yaptılar. 2024, iki ülke arasındaki ortaklık ilişkilerinin 10. yıl dönümü olacak.

03.12.2024 13:56  Güncelleme: 13:57
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ÇİN Dışişleri Bakanı Wang Yi, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile 'Çin-Almanya diplomasi ve güvenlik' konulu yedinci stratejik diyalog turuna eş başkanlık etti.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, 2024 yılın Çin ve Almanya arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık ilişkilerinin tesisinin 10'uncu yıl dönümü olduğunu belirterek, dünyanın ikinci ve üçüncü büyük ekonomileri olan Çin ile Almanya'nın, diyalog ve iş birliğine bağlı kalması gerektiğini söyledi.

Beijing'de Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile 'Çin-Almanya diplomasi ve güvenlik' konulu yedinci stratejik diyalog turuna eş başkanlık eden Wang, iki ülke ilişkilerinin üçüncü tarafı hedef almadığını vurgulayarak, Almanya ile Avrupa Birliği'nin (AB) Çin'in kalkınmasına objektif ve rasyonel şekilde bakmasını, ticari anlaşmazlıkları diyalog ve istişare yoluyla uygun şekilde çözmesini temenni ettiklerini aktardı.

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ise Almanya ve Çin arasındaki iş birliğinin geniş alanları kapsadığına dikkat çekerek, Çin ile ilişkilerine büyük önem verdiklerini ve 'Tek Çin' ilkesine bağlı kaldıklarını kaydetti.

Baerbock ayrıca Çin'in iklim değişikliğiyle mücadelede oynadığı etkin rolü takdirle karşıladıklarının altını çizerek, AB ve Çin'in, Çin menşeli elektrikli araçlara yönelik anti-sübvansiyon vergisi sorunu üzerine müzakerede bulunmaya devam etmesini desteklediklerini belirtti.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Almanya, Çevre, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin ve Almanya Arasındaki Stratejik Diyalogun Yedinci Turu Gerçekleşti - Son Dakika

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