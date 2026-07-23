Çin ve İngiltere Dışişleri Bakanları Manila'da Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin ve İngiltere Dışişleri Bakanları Manila'da Görüştü

Çin ve İngiltere Dışişleri Bakanları Manila\'da Görüştü
23.07.2026 11:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Wang Yi ve Ed Miliband, Çin-İngiltere ilişkilerini güçlendirme ve iş birliğini derinleştirme kararı aldı.

ÇİN Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filipinler'in başkenti Manila'da İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile görüştü.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filipinler'in başkenti Manila'da İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile yaptığı görüşmede, Çin ve İngiltere'nin dünyanın önde gelen ülkeleri ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olduğunu bildirdi. İki ülke arasındaki ilişkilerin küresel bir etkiye sahip olduğunu kaydeden Wang, "Çin, İngiltere'nin yeni dönem hükümetinin Çin politikasında tutarlılık ve istikrarı koruyacağı yönündeki açıklamalarına önem veriyor. Çin, İngiltere hükümetiyle üst düzey temasları sıklaştırmaya, somut iş birliğini derinleştirmeye ve Çin-İngiltere kapsamlı stratejik ortaklığını yeni bir seviyeye taşımaya hazır" ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ise yeni dönem hükümetinin Çin ile ilişkilere büyük önem verdiğini söyleyerek, Çin ile uzun vadeli ve kapsamlı stratejik ortaklığı sürdürmeye kararlı olduklarını belirtti. İngiltere'nin, Tayvan konusunda diplomatik ilişkilerin kurulduğu günden itibaren izlediği politikayı koruduğunu vurgulayan Miliband, "İngiltere-Çin ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde gelişmesini sağlamaya hazırız" dedi.

Kaynak: DHA

Çin Halk Cumhuriyeti, Ed Miliband, İngiltere, Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Çin ve İngiltere Dışişleri Bakanları Manila'da Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz’de Türk gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı Karadeniz'de Türk gemisine saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
Başkentte sevgili terörü: Kız arkadaşının iş yeriyle aracını yakıp pompalıyla etrafa ateş açtı Başkentte sevgili terörü: Kız arkadaşının iş yeriyle aracını yakıp pompalıyla etrafa ateş açtı
Mutlu başlayan yolculuk faciayla bitti Bir aileyi ayıran kaza Mutlu başlayan yolculuk faciayla bitti! Bir aileyi ayıran kaza
Küçükçekmece’de hamile eşine tatlı almaya çıkan adama bıçaklı saldırı Küçükçekmece'de hamile eşine tatlı almaya çıkan adama bıçaklı saldırı
Turizm cennetinde cehennem sıcağı: Termometreler 44 dereceyi gördü Turizm cennetinde cehennem sıcağı: Termometreler 44 dereceyi gördü
Maça gelmeyen Aziz Yıldırım’ın nerede olduğu ortaya çıktı Maça gelmeyen Aziz Yıldırım'ın nerede olduğu ortaya çıktı

12:04
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu
Emekli maaşlarında zam farkının yatacağı tarih belli oldu
11:44
Bir dönemin sonu Bu tutarlar artık ATM’den çekilemeyecek
Bir dönemin sonu! Bu tutarlar artık ATM'den çekilemeyecek
11:36
Polis, öğretmen, doktor Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
Polis, öğretmen, doktor! Memurların dört gözle beklediği ödeme tutarları netleşti
11:23
Gözaltındaki Ezel Akay’ın evinden şok görüntüler Kenevir tarlasına çevirmiş
Gözaltındaki Ezel Akay'ın evinden şok görüntüler! Kenevir tarlasına çevirmiş
10:40
Yazışmalar ortaya çıktı Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü
Yazışmalar ortaya çıktı! Tuncay Sonel istedi, polis paketleyip götürdü
09:28
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
Yeni ehliyet düzenlemesi resmen kabul edildi! Bunları yapanın sürücü belgesi iptal edilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.07.2026 12:48:31. #7.13#
SON DAKİKA: Çin ve İngiltere Dışişleri Bakanları Manila'da Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.