Çin ve İngiltere Dışişleri Bakanları Manila\'da Görüştü

ÇİN Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filipinler'in başkenti Manila'da İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile görüştü.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Filipinler'in başkenti Manila'da İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ile yaptığı görüşmede, Çin ve İngiltere'nin dünyanın önde gelen ülkeleri ve Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olduğunu bildirdi. İki ülke arasındaki ilişkilerin küresel bir etkiye sahip olduğunu kaydeden Wang, "Çin, İngiltere'nin yeni dönem hükümetinin Çin politikasında tutarlılık ve istikrarı koruyacağı yönündeki açıklamalarına önem veriyor. Çin, İngiltere hükümetiyle üst düzey temasları sıklaştırmaya, somut iş birliğini derinleştirmeye ve Çin-İngiltere kapsamlı stratejik ortaklığını yeni bir seviyeye taşımaya hazır" ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband ise yeni dönem hükümetinin Çin ile ilişkilere büyük önem verdiğini söyleyerek, Çin ile uzun vadeli ve kapsamlı stratejik ortaklığı sürdürmeye kararlı olduklarını belirtti. İngiltere'nin, Tayvan konusunda diplomatik ilişkilerin kurulduğu günden itibaren izlediği politikayı koruduğunu vurgulayan Miliband, "İngiltere-Çin ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı bir şekilde gelişmesini sağlamaya hazırız" dedi.