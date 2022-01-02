Çin, yeni yılın ilk gününde Mars gezegeninin görüntülerini paylaştı

Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA) yeni görüntülerin, keşif aracının yörünge kaşifi ve gezginin çeşitli çalışma koşullarının yanı sıra bunlar tarafından elde edilen Mars yüzeyinin topoğrafyasını gösterdiğini açıkladı.

ÇEŞİTLİ MANZARALAR YER ALIYOR

Görüntülerde, yörünge kaşifi ile Mars'ın birlikte fotoğrafı, yörünge kaşifinin yakın çekimi, Mars'ın kuzey kutbu bölgesinin buz tabakası ve Zhurong gezgininin çektiği Mars yüzeyinden manzaralar yer alıyor.

2020'DE FIRLATILMIŞTI

Bir yörünge kaşifi, bir iniş aracı ve bir gezginden oluşan Çin'in Tianwen-1 görevi, 23 Temmuz 2020'de fırlatılmıştı. En az 90 Mars günü veya Dünya günü ölçüsüyle yaklaşık üç ay ömrü bulunan gezgini taşıyan iniş aracı 15 Mayıs'ta, Mars'ın kuzey yarımküresindeki geniş bir ova olan Utopia Planitia bölgesinin güney kesimine inmişti. Zhurong, iniş platformundan Mars yüzeyine 22 Mayıs'ta inmiş ve Kızıl Gezegen'de keşiflerine başlamıştı.

526 GÜNDÜR ÇALIŞIYOR

31 Aralık 2021 itibarıyla Tianwen-1 yörünge kaşifi, Dünya'dan yaklaşık 350 milyon kilometre uzaklıktaki yörüngede 526 gündür çalışıyor. CNSA'ye göre Zhurong, Kızıl Gezegen'in yüzeyinde 225 Mars günüdür çalışıyor ve 1.400 metre yol kat etti. Tianwen-1 görevi, planlanan keşif ve test görevlerini yerine getiriyor ve bunlardan yaklaşık 560 gigabayt (GB) veri elde etti. CNSA, hem yörünge kaşifinin hem de gezginin iyi durumda olduğunu ve normal şekilde çalıştığını açıkladı.