Cinayet zanlısı, 3 yaşındaki çocuk sayesinde bulundu

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Indiana eyaleti Lafayette kentinde üç yaşında bir çocuğun ateşlediği silahla yaralanan annesi Jalynn Artis ve arkadaşı Trayshaun Smith hastaneye kaldırıldı. Hastanede bulunan yetkililer, 23 yaşındaki Smith'in Illinois eyaletinde cinayet suçundan arandığını tespit etti. Emniyet güçleri, Artis'in arkadaşı olduğu açıklanan adamı tutukladı.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Evde yaşanan silah ateşleme olayıyla ilgili de açıklama yapan yetkililer, yeni yürümeye başlayan çocuğun tek el ateşlediği silahla hem annesi Jalynn Artis'i hem de annesinin arkadaşı Smith'i vurduğunu ve yaralıların yaşamsal tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.