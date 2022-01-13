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Çinli arkeologlar 3 bin yıllık mezarı kazdı, kalıntılar yüzünden kazmayı küreği bırakıp sevinmeye başladılar - Son Dakika

Çinli arkeologlar 3 bin yıllık mezarı kazdı, kalıntılar yüzünden kazmayı küreği bırakıp sevinmeye başladılar

13.01.2022 18:35

Çin'in Anyang şehrinde bulunan Shaojiapeng köyünde kazı gerçekleştiren arkeologlar, 3 bin yıllık mezar kazısı sonucunda çok önemli kalıntılara ulaştı. Çalışmalar sonucunda altı araba, çok sayıda savaşçı, ölülerle birlikte gömülen atlar ve gösterişli ürünler bulundu. Çalışmaların tarihe ışık tutması bekleniyor.

Dünya genelinde kazı çalışmalarına devam eden arkeologlar, ilginç keşiflerde bulunmaya devam ediyor. Son olarak Çinli. arkeologlar tarafından gerçekleştirilen keşif ise büyük heyecan yarattı. Çin Arkeoloji Enstitüsü tarafından yapılan açıklamaya göre, Çin'in orta kesiminde yer alan Henan eyaletine bağlı Anyang şehrinde bulunan Shaojiapeng köyünde Shang Hanedanlığı'nın (M.Ö. 1600-1046) son dönemlerine ait büyük ölçekli bir mezar grubu keşfedildi.

KLANIN KİMLİĞİNİ GÖSTEREN HARFLER BULUNDU

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Yin Harabeleri'nin sarayına ve atalara ait tapınağına 2,4 km uzaklıkta bulunan Shaojiapeng bölgesinin, Shang Hanedanlığı içinde "Ce" adlı bir klan için önemli bir yaşam alanı olduğuna inanılıyor. Mezarlık kalıntılarında ele geçen bronz eşyaların yazıtında, klanın kimliğini gösteren Çince "Ce" harfi bulundu.

KAZILAR TOPLAMDA 2 YIL SÜRDÜ

Alanın iki yıl süren kazılarında toplam 18 yapı temeli, 24 mezar, dört at ve araba çukuru ile zarif bronz eşyalar, yeşim ve taş nesneler, kemik eşyalar ve midye gibi kalıntılar bulundu. Çukurlarda altı araba, çok sayıda savaşçıya ait kemik kalıntıları, ölülerle birlikte gömülen atlar, kalıntıların üzerinde gösterişli süslemelerle birlikte ortaya çıkarıldı. Bazı savaşçıların deniz kabukları bağlanmış şapkalar giydiği, bazı atların alınlarının altın kaplama ve bronz dolgularla süslendiği görüldü.

DİĞER GİZEMLERİN ÇÖZÜLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Enstitü müdürü Kong Deming, "Anyang'ın eski keşifleri arasında çok nadir rastlanan bir durum. Bulunanlar araba sahibinin özel durumunu ve gücünü yansıtıyor" dedi. Araştırmacılar, klanın sosyal statüsü, iş bölümü ve Shang kraliyet ailesiyle ilişkileri de dahil olmak üzere alanın arta kalan gizemlerini çözmek için çalışmasını sürdürüyor. Kong, bölgedeki kalıntıların çeşitlilik gösterdiğini ve nispeten iyi korunmuş durumda olduğunu, bu nedenle de bu kalıntıların Yin Harabeleri'nin kapsamı ve düzeni üzerine yapılan araştırmalar için büyük önem taşıdığını söyledi.

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Çin Halk Cumhuriyeti, UNESCO Dünya Mirası, Arkeoloji, Henan, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Dünya Çinli arkeologlar 3 bin yıllık mezarı kazdı, kalıntılar yüzünden kazmayı küreği bırakıp sevinmeye başladılar - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Çinli arkeologlar 3 bin yıllık mezarı kazdı, kalıntılar yüzünden kazmayı küreği bırakıp sevinmeye başladılar - Son Dakika
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