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Cinnet getiren İsrail askeri, aynı koğuşta kaldığı arkadaşlarını taradı - Son Dakika
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Cinnet getiren İsrail askeri, aynı koğuşta kaldığı arkadaşlarını taradı

Gazze'de savaşan İsrail askeri, izinliyken kabus gördü. Korkuyla uyanan asker, tüfeğiyle duvara ateş açarak aynı odadaki diğer askerleri yaraladı. IDF, askerin şu anda sağlık durumu nedeniyle soruşturma başlatılmayacağını, doktor onayı alındığında incelenmeye devam edileceğini açıkladı. Yaralanan askerler hafif yaralı olarak raporlandı. Sözcü, komutanların askerlere tıbbi destek sağladığını belirtti, ancak saldırgan askerin kaçtığını söyledi

Cinnet getiren İsrail askeri, aynı koğuşta kaldığı arkadaşlarını taradı
27.12.2023 - 17:46,  Güncelleme: 17:51
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Gazze'de haftalarca savaştıktan sonra izinli olan bir İsrail askeri, gördüğü kabustan korkuyla uyandı ve tüfeğiyle boş bir duvara ateş ederek aynı odada uyuyan çok sayıda askeri yaraladı.

İsrail medyasına göre, güneydeki Aşkelon kasabasındaki bir askeri inziva yerinde vakit geçiren ismi açıklanmayan piyade, askeri polise ihbar edildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri, askerin sağlık durumunun göz önünde bulundurulduğunu ve ancak doktorlar izin verdikten sonra asker hakkında soruşturma açılacağını söyledi.

o zamandan bu yana askerin sağlık durumu nedeniyle şu anda araştırılmayacağını ve soruşturmanın yalnızca doktorları tarafından izin verildiğinde devam edeceğini belirten bir açıklama yayınladı.

Bir IDF sözcüsü İsrail'in Channel 12 News kanalına verdiği demeçte, "Komutanlar sağlık görevlilerinin yanında askerlere eşlik ediyor ve her birlik için uygun tıbbi tedaviyi uyguluyorlar" dedi.

Sözcü, yaralı askerlerin hafif yaralandığını ve sağlık personeli tarafından tedavi edildiğini belirtti ancak saldırganın durumu hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

Askerin olaydan sonra firar ettiği belirtildi

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