Cinsel istismarla suçlanan Donald Trump'tan skandal savunma: Hiç tipim değil - Son Dakika
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Cinsel istismarla suçlanan Donald Trump'tan skandal savunma: Hiç tipim değil

22.12.2022 20:24

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 1995 yılında kendisine cinsel istismarda bulunduğunu öne süren E. Jean Caroll, olayın ardından hiç kimseyle birlikte olmadığını ifade etti. İddiaları reddeden Trump, "Hiç tipim değil" sözleriyle tepki çekti.

ABD'de 79 yaşındaki yazar E. Jean Carroll, eski Başkan Donald Trump'ın cinsel saldırısına uğradığını iddia etti. Olayın New York şehrindeki Bergdorf Goodman mağazasının soyunma odasında 1995 yılında gerçekleştiğini öne süren Carroll, yaşadığı travmanın ardından seks hayatının bittiğini söyledi.

"HİÇ TİPİM DEĞİL"

İddiaları reddeden Trump, ise kendisini skandal sözlerle savundu. Carroll'ı hiç tanımadığını iddia eden Trump, olayı "tam bir dolandırıcılık" olarak nitelendirirken, yazar için, "Hiç tipim değil" demesi tepki çekti.

TRUMP'A DAVA AÇTI

Aşağılayıcı yorumların itibarına zarar verdiğini söyleyen Carroll, Trump'a hakaret davası açtı. Kısa bir süre önce iddiasını, cinsel saldırı iddiasında bulunanların zamanaşımı süresinin ötesinde dava açmasına izin veren yeni bir New York eyalet yasası aracılığıyla tecavüzü de içerecek şekilde genişletti.

Cinsel istismarla suçlanan Trump kendini skandal sözlerle savundu: Hiç tipim değil

"TECAVÜZE UĞRAYAN KADINLARA ŞIMARIK SALAKLAR OLARAK BAKILIYOR"

Carroll, avukat Alina Habba'ya, "Tecavüze uğrayan kadınlara bu toplumda daha az, şımarık salaklar olarak bakılıyor, saldırıya uğramalarına izin verecek kadar aptal olarak görülüyorlar" dedi. Carroll #MeToo hareketinin, yaşadığı kötü deneyimi açığa çıkarmasına yardımcı olduğunu söylerken Trump'a karşı iddiada bulunduğundan beri işini kaybettiğini anlattı. Carroll, cinsel istismarın, Trump'ın bir mağazanın iç çamaşırı bölümünde bir kadına hediye seçmek için yardım istemesinin ardından gerçekleştiğini de yeminli ifadesinde anlattı.

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