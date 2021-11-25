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Çıplak fotoğrafını atarak çocuk yaştaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmiş! O öğretmene 20 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika

Çıplak fotoğrafını atarak çocuk yaştaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmiş! O öğretmene 20 yıl hapis cezası verildi

25.11.2021 20:34
Çıplak fotoğrafını atarak çocuk yaştaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmiş! O öğretmene 20 yıl hapis cezası verildi

ABD'de Amanda Schweitzer isimli öğretmen, çıplak fotoğraflarını yolladığı çocuk yaştaki öğrencisiyle arabasında cinsel birliktelik yaşadı. Daha sonra ilişkiye girdiği öğrencisinin küçük kardeşine de çıplak fotoğraflarını gönderdiği öğrenilen 42 yaşındaki öğretmen, 20 yıl hapis cezası aldı.

ABD'de Missouri eyaletinde yaşayan 42 yaşındaki öğretmen Amanda Schweitzer, çıplak fotoğraflar yollayarak kandırdığı çocuk yaştaki öğrencisiyle arabasında ilişkiye girdiği için 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

FOTOĞRAFLARI ANNE VE BABASI GÖRDÜ

Olay, öğrencinin anne ve babasının 2017 yılında Amanda'nın çocuklarına yolladığı çıplak fotoğrafları Instagram'da görüp durumu okul yönetimine bildirmesiyle ortaya çıktı. Okul yönetiminin ise olayı polise rapor etmesinin ardından 42 yaşındaki öğretmen hakkında soruşturma açıldı.

KÜÇÜK KARDEŞİNE DE FOTOĞRAF YOLLAMIŞ

Soruşturma sonucu öğretmen, çocuğu arabası ile bir kamp alanına götürüp orada ilişkiye girdiği ve sonradan kardeşine de çıplak fotoğraflar attığını itiraf etti. Kamp alanında bulunan insanlar ise Amanda ile yanındaki öğrencisini arabada gördüklerini fakat anne ve oğul olduklarını düşündükleri için bir şeyden şüphelenmediklerini söyledi.

20 YIL HAPİS CEZASI

Tecavüzden hüküm giyen öğretmene 20 yıl hapis cezası verildi. Öğretmen 15 yıl hapiste kalacak. Son beş yıl da şartlı olarak serbest bırakılacak.

Çıplak fotoğrafını atarak çocuk yaştaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmiş! O öğretmene 20 yıl hapis cezası verildi

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Son Dakika Dünya Çıplak fotoğrafını atarak çocuk yaştaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmiş! O öğretmene 20 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Çıplak fotoğrafını atarak çocuk yaştaki öğrencisiyle cinsel ilişkiye girmiş! O öğretmene 20 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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