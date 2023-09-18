Çocukluğundan beri kör olma hayali kuran kadın gözüne lavabo açıcı dökerek kendini kör etti - Son Dakika

Çocukluğundan beri kör olma hayali kuran kadın gözüne lavabo açıcı dökerek kendini kör etti

Son Güncelleme: 18.09.2023 14:00

Kuzey Carolina'da yaşayan 21 yaşındaki Jewel Shuping, çocukluğundan beri kör olma hayali kuruyordu. Genç kadın bu hayalini gerçekleştirmek için gözlerine lavabo açıcı döktü. Gözleri hasar gören Shuping, doktorların tüm çabalarına rağmen görme becerisini geri kazanamadı.

ABD'nin doğusunda bulunan Kuzey Carolina eyaletinde yaşayan 21 yaşındaki Jewel Shuping, çocukluğundan beri kör olma hayali kuruyordu. Genç kız gözlerine lavabo açıcı dökerek kendini kör etti. Gözleri hasar gören Shuping , doktorların tüm çabalarına rağmen görme becerisini geri kazanamadı.

GÖZÜ KÖR OLURKEN SEVİNÇ ÇIĞLIKLARI ATTI

Shuping, çocukken kör olmayı düşünmeye başladığını ve kör olduğunu düşünmenin kendisini rahatlattığını söyledi. Genç kız, sağlığını hiçe sayarak gözüne, lavabo açıcı döktü. Shuping Gözleri ve cildi yanmasına rağmen "Kör oluyorum, her şey yolunda gidiyor" diyerek sevinç çığlıkları attı.

Çocukluğundan beri kör olma hayali kuran kadın gözüne lavabo açıcı dökerek kendini kör etti

6 AY İÇERİSİNDE GÖRME YETİSİNİ TAMAMEN KAYBETTİ

Genç kız 30 dakika sonra hastaneye gittiğinde ise doktorlar, gözünün ağır hasar gördüğünü ve yapacak pek bir şey olmadığını söyledi. Shuping, 6 ay içinde yavaş yavaş tüm görme becerisini kaybetti.

Çocukluğundan beri kör olma hayali kuran kadın gözüne lavabo açıcı dökerek kendini kör etti

"KİŞİLİK BOZUKLUĞUNDAN KAYNAKLANIYOR"

' Kişide engelli olma arzusu veya engelli olamamanın yarattığı sıkıntı ile karakterize edilen bir bozukluk' sorunundan dolayı böyle bir yola başvurduğunu söyleyen Shuping, yatıklarından dolayı kendini suçlamadığını ve kimsenin de kendisinin suçlamaması gerektiğini söyledi.

Çocukluğundan beri kör olma hayali kuran kadın gözüne lavabo açıcı dökerek kendini kör ett
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Dünya

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Son Dakika Dünya Çocukluğundan beri kör olma hayali kuran kadın gözüne lavabo açıcı dökerek kendini kör etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çocukluğundan beri kör olma hayali kuran kadın gözüne lavabo açıcı dökerek kendini kör etti - Son Dakika
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